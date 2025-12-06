Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में टेंडर खुलने से पहले विभाग ने करवाया ठेकेदार से काम, दूसरी एजेंसी को अलॉट होते देख काम छोड़ भागा

    By Subhash Agnihotri Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    हरियाणा में एक विभाग ने टेंडर खुलने से पहले ही ठेकेदार से काम शुरू करवा दिया। दूसरी एजेंसी को काम मिलने पर ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर भाग गया, जिससे विभा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हरियाणा में टेंडर खुलने से पहले विभाग ने करवाया ठेकेदार से काम (File Photo)


    जागरण संवाददाता सिरसा। नागरिक अस्पताल परिसर में बने पीएनडीटी विभाग, सिविल सर्जन स्टोर सहित फूड एवं औषधि नियंत्रक विभाग इन दिनों अंधेरे में डूबा हुआ है।

    दरअसल, यहां चल रहे विद्युत सुधार कार्य में विभागीय लापरवाही देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी बीएंडआर द्वारा अस्पताल में इलेक्ट्रिकल कार्य करवाया जा रहा था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही एक ठेकेदार को काम सौंप दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाद में जैसे ही यह पता चला कि कार्य किसी अन्य एजेंसी को अलॉट हो रहा है, ठेकेदार अधूरा काम बीच में छोड़कर साइट से गायब हो गया। इसी बीच विभागीय स्तर पर उक्त सुधार कार्य के लिए होने वाले टेंडर काे निरस्त किए जाने की भी बात सामने आ रही है। हाल फिलहाल इस बिल्डिंग में संचालित कार्यालयों में कर्मचारियों को एक्सटेंशन बोर्ड सहित जुगाड़ बनाकर अपने सिस्टम सहित अन्य उपकरण चलाने पड़ रहे हैं।

    आधी-अधूरी डाली वायरिंग, हादसे को न्यौता

    ठेकेदार द्वारा आधी-अधूरी वायरिंग छोड़कर काम बीच में छोड़ने से सिविल सर्जन कार्यालय का स्टोर, पीएनडीटी शाखा तथा एफडीए विभाग अंधेरे में डूब गए है।

    कर्मचारियों को अंधेरे में कार्य करने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है जबकि संबंधित विभागों में रिकार्ड और आवश्यक सामान संभालने में दिक्कतें पैदा हो गईं। ठेकेदार द्वारा बिजली के बोर्ड तक खुले में लटका दिए गए हैं जबकि तारे खुली लटकने से दुर्घटना की संभावना बन रही है।

    अधिकारी बोले: टेंडर हुआ निरस्त, दोबारा रिकाल किए

    विभागीय अधिकारियों के अनुसार पीडब्ल्यूडी द्वारा पूर्व में जारी किए गए टेंडर किसी कारणवश निरस्त कर दिए गए थे। अब विभाग ने टेंडर को दोबारा रिकाल किया है, जिसके अंतिम परिणाम आने तक अस्पताल के कुछ कार्यालयों में अस्थाई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं।

    अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सिविल सर्जन स्टोर, पीएनडीटी और एफडीए कार्यालयों में पावर सप्लाई बहाल रखने के लिए अस्थाई व्यवस्था की जा रही है, ताकि कार्य प्रभावित न हो।

    वहीं कर्मचारियों ने शिकायत की है कि अचानक वायरिंग हटाने और अधूरे कार्य के चलते उन्हें अंधेरे में काम करना पड़ रहा है, जो सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम भरा है।

    स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण कार्यालयों पर इस प्रकार की लापरवाही ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। अस्पताल परिसर में कार्य कर रही नई एजेंसी के कार्य शुरू करने तक प्रभावित विभागों को अस्थाई बिजली-संबंधी इंतजामों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।