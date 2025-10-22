Language
    ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ हरियाणा पावर यूनियन का आंदोलन, 29 अक्टूबर को होगी बैठक

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:33 PM (IST)

    हरियाणा सरकार की ऑनलाइन तबादला नीति का कर्मचारी यूनियन विरोध कर रही है। यूनियन का कहना है कि यह नीति कर्मचारी हित में नहीं है। इसके विरोध में निगम प्रबंधन, सरकार और बिजली मंत्री को पत्र लिखे गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यूनियन ने 26 नवंबर को आंदोलन की चेतावनी दी है और 29 अक्टूबर को प्रदेश में बैठकें होंगी।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। हरियाणा सरकार व निगम मैनेजमेंट द्वारा जारी की गई ऑनलाइन तबादला पालिसी कर्मचारी हित में नहीं है। यूनियन के विरोध के बाद भी निगम मैनेजमेंट ने 31 मई को ऑनलाइन तबादला पालिसी के तहत क्लर्क स्टाफ के ऑनलाइन तबादले किए गए।

    आल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन पहले से विरोध करती आ रही है। इस विरोध में निगम मैनेजमेंट, हरियाणा सरकार व बिजली मंत्री को पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन मंत्री ने आज तक अपने कर्मचारियों को समय नहीं दिया, जिसका यूनियन रोष जताती है। इसी सिलसिले में बुधवार को यूनियन की कार्यकारिणी बैठक वरिष्ठ उपप्रधान शबीर अहमद की अध्यक्षता में हुई।

    राज्य चेयरमैन देवेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा दौर में सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। असुरक्षा का माहौल बन रहा है। केंद्र सरकार मौजूदा संसद सत्र देश की जनता पर बिजली संशोधित बिल 2003 से लेकर अब बिल 2025 को पास करवाना चाहती है। अब देश का बिजली कर्मचारी आम जनता से मिलकर विरोध करेगा।

    इसी कड़ी में हरियाणा के बिजली कर्मचारी पांच नवंबर को रोहतक में कन्वेंशन करेंगे। कर्मचारियों को ईईएफआइ देश के महासचिव सुदीप दत्ता संबोधित करेंगे। हुड्डा ने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदर्श ऑनलाइन तबादला नीति का तीखा विरोध किया। इस विरोध के बावजूद भी निगम मैनेजमेंट में तबादले किए जा रहे हैं।

    इन ऑनलाइन तबादलों व अन्य मांगों के विरोध में यूनियन अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के कार्यालय के बाहर 26 नवम्बर को आंदोलन करेगी। इस आंदोलन की तैयारी में 29 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में यूनिट स्तर पर कार्यकारिणी बैठकें होंगी।
    बिजली निगम में अभी भी काफी दुर्घटना हो रही हैं, यह विभाग तकनीकी विभाग है। पिछले तीन साल कर्मचारियों को सुरक्षा औजार उपलब्ध भी नहीं करवाए जा रहे हैं। इसका कार्य स्वरूप अन्य से भिन्न है। यहां पालिसी लागू होने से भारी जान माल का नुकसान होगा। बैठक को सुदामपाल मान, संदीप सहारण, लोकेश कुमार, सुरेंद्र यादव, पूनम कूंडू, सरोज दहिया, सुखदेव सिंह, सोमपाल, धर्मवीर भाटी, बाबूलाल, संजय सैनी, धर्मराज कूंडू, बलदेव, नवीन यादव, सूबे सिंह कादियान, विष्णु बिश्नोई, देवेन्द्र दहिया, बंसीलाल, भूपेंद्र यादव, कृष्ण कुमार, स्वराज सिंह ने संबोधित किया।