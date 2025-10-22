ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ हरियाणा पावर यूनियन का आंदोलन, 29 अक्टूबर को होगी बैठक

जागरण संवाददाता, सिरसा। हरियाणा सरकार व निगम मैनेजमेंट द्वारा जारी की गई ऑनलाइन तबादला पालिसी कर्मचारी हित में नहीं है। यूनियन के विरोध के बाद भी निगम मैनेजमेंट ने 31 मई को ऑनलाइन तबादला पालिसी के तहत क्लर्क स्टाफ के ऑनलाइन तबादले किए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन पहले से विरोध करती आ रही है। इस विरोध में निगम मैनेजमेंट, हरियाणा सरकार व बिजली मंत्री को पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन मंत्री ने आज तक अपने कर्मचारियों को समय नहीं दिया, जिसका यूनियन रोष जताती है। इसी सिलसिले में बुधवार को यूनियन की कार्यकारिणी बैठक वरिष्ठ उपप्रधान शबीर अहमद की अध्यक्षता में हुई।

राज्य चेयरमैन देवेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा दौर में सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। असुरक्षा का माहौल बन रहा है। केंद्र सरकार मौजूदा संसद सत्र देश की जनता पर बिजली संशोधित बिल 2003 से लेकर अब बिल 2025 को पास करवाना चाहती है। अब देश का बिजली कर्मचारी आम जनता से मिलकर विरोध करेगा।

इसी कड़ी में हरियाणा के बिजली कर्मचारी पांच नवंबर को रोहतक में कन्वेंशन करेंगे। कर्मचारियों को ईईएफआइ देश के महासचिव सुदीप दत्ता संबोधित करेंगे। हुड्डा ने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदर्श ऑनलाइन तबादला नीति का तीखा विरोध किया। इस विरोध के बावजूद भी निगम मैनेजमेंट में तबादले किए जा रहे हैं।