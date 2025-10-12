हरियाणा में युवाओं की बल्ले-बल्ले, अब आसानी से मिलेगी नौकरी, प्रदेश में 2000 करोड़ का निवेश करेगा जापान

जागरण संवाददाता, सिरसा। भाजपा नेता प्रदीप रातुसरिया ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयासरत है। जारी बयान में रातुसरिया ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने जापान के ओसाका में कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा किया और कृषि उपकरण निर्माण में संभावित निवेश व तकनीकी सहयोग पर चर्चा की।

व्यापार के दृष्टिकोण से कुबोटा ने हरियाणा में 2000 करोड़ के निवेश पर सहमति जताई है। उन्होंने बताया कि कुबोटा ने एक्सकोर्ट के साथ मिलकर हरियाणा में 2000 करोड़ निवेश की घोषणा की है, जिससे प्रदेश में न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के असाध्य अवसर पैदा होंगे। इस निवेश से न सिर्फ आधुनिक कृषि तकनीक आएगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के अपार अवसर मिलेंगे।