हरियाणा: सिरसा से BJP उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा ने वापस लिया नामांकन, बोले- कांग्रेस को हराना है, जानिए कैसे हुआ खेला?

टिकट बंटवारे के दौरान बीजेपी ने गोपाल कांडा को समर्थन नहीं दिया था। गोपाल कांडा सिरसा सीट पर अपना समर्थन मांग रहे थे। जब बात नहीं बनी तो गोपाल कांडा ने इनेलो-बसपा के साथ गठबंधन कर लिया। इनेलो-बसपा ने सिरसा से उन्हें समर्थन दे दिया।

#WATCH | Sirsa, Harayana: BJP candidate from Sirsa Assembly constituency Rohtash Jangra withdrew his candidature.



