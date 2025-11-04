हरियाणा में 15 माह से रोडवेज के पास नहीं पहुंचे नए हैप्पी कार्ड, चक्कर काटने के लिए मजबूर हुए लाभार्थी
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड नहीं मिल रहे हैं। 15 महीने से नए कार्ड नहीं आए, जिससे 1.25 लाख से अधिक आवेदकों को परेशानी हो रही है। जुलाई 2024 तक 87 हजार कार्ड आए थे, जिनमें से अधिकांश वितरित हो गए। विभाग का कहना है कि मुख्यालय से कार्ड भेजे जाने हैं, लेकिन अभी तक कोई नया कार्ड नहीं आया है।
जागरण संवाददाता सिरसा। सरकार की तरफ से शुरू की गई हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना अब दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। योजना के तहत सरकार की तरफ से बनाए जाने वाले नए हैप्पी कार्ड बीते 15 माह से विभाग के पास नहीं पहुंचे। जिसके कारण लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा और किराया देकर सफर करने को मजबूर है।
बीते 15 माह में जिले के एक लाख 25 हजार से अधिक लाभार्थियों ने योजना के लिए आवेदन किया है। जिसके बाद से लाभार्थी कार्ड के लिए कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है।
सरकार की तरफ से मार्च 2024 में हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना को शुरू किया गया। जिसके तहत एक लाख 80 हजार से कम आय वाले लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज में एक हजार किलोमीटर प्रति वर्ष निशुल्क सफर करवाने का लाभ दिया जाना है।
मार्च में योजना शुरू होने के बाद जुलाई 2024 तक जिले में कुल 87 हजार कार्ड पहुंचे थे। जिसमें से अधिक कार्डों का विभाग वितरण कर चुका है। जिसके पश्चात विभाग के पास कोई भी नया हैप्पी कार्ड नहीं पहुंचा है। जबकि अब तक एक लाख 25 हजार लाभार्थी हैप्पी कार्ड के
लिए आवेदन कर चुके हैं। जुलाई 2024 के बाद आवेदन करने वाले किसी भी लाभार्थी को कार्ड नहीं मिल पाया। आवेदन करने के बाद बीते 15 माह से कई लाभार्थी विभाग कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं।
विभाग के पास पड़े है अभी चार हजार कार्ड, नहीं लेने पहुंचे लाभार्थी
जुलाई 2024 से पहले रोडवेज के पास 87 हजार कार्ड पहुंचे थे। जिसमें से अब तक रोडवेज की तरफ से 83 हजार कार्डों का वितरण किया जा चुका है। विभाग के पास शेष चार हजार कार्ड पड़े हैं।
जिन्हें वितरण को लेकर रोडवेज कर्मचारी दो से तीन बाद आवेदकों को फोन कर चुके हैं। इनमें से कई लाभार्थियों की आवेदन के बाद आय बढ़ गई तो कई आवेदकों की मौत हो चुकी है। वहीं आवेदन के दौरान कई सीएससी सेंटर संचालकों ने खुद का नंबर ही भर दिया। जिसके कारण चार हजार कार्डों का वितरण नहीं हो पाया है।
-------
वर्जन
जुलाई 2024 तक 87 हजार हैप्पी कार्ड पहुंचे थे। जिसमें से अधिक कार्डों का वितरण हो चुका है। जुलाई के बाद अभी तक कोई भी नए कार्ड नहीं आए है। इसके संबंध में जानकारी लेने के लिए लाभार्थी भी पहुंच रहे हैं। मुख्यालय की तरफ से कार्ड भेजे जाने हैं। सवा लाख लाभार्थियों की तरफ से नए आवेदन किए गए थे।
सुधीर कुमार, यातायात प्रबंधक, सिरसा डिपो ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।