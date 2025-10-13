Haryana News: सिरसा में GDA कर्मचारी सुमन देवी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, नोटों से भरा राहगीर का पर्स लौटाया
जीडीए की कर्मचारी सुमन देवी ने एक राहगीर का खोया हुआ पर्स लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। पर्स में जरूरी दस्तावेज और पैसे थे। पर्स के मालिक ने सुमन देवी की ईमानदारी की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। सुमन देवी के इस कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है।
जागरण संवाददाता, सिरसा। शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल की जीडीए स्टाफ सुमन देवी ने पर्स लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। दरअसल, पंजाब के बठिंडा जिला के गांव पक्कां कलां निवासी बिमला देवी अस्पताल में आई हुई थीं। इस दौरान उनका पर्स गुम हो गया। कुछ देर बाद यह पर्स अस्पताल की जीडीए स्टाफ सुमन देवी को मिला।
उन्होंने बिना देर किए पर्स को अस्पताल के आरएमओ डा. गौरव अग्रवाल की मौजूदगी में बिमला देवी को सौंप दिया। बिमला देवी ने सुमन देवी और अस्पताल प्रबंधन की ईमानदारी की प्रशंसा की। डॉ. गौरव अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल का प्रत्येक स्टाफ पूज्य गुरु मरीजों के सामान की सुरक्षा को भी अपनी जिम्मेदारी समझता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।