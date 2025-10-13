Haryana News: सिरसा में GDA कर्मचारी सुमन देवी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, नोटों से भरा राहगीर का पर्स लौटाया

जागरण संवाददाता, सिरसा। शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल की जीडीए स्टाफ सुमन देवी ने पर्स लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। दरअसल, पंजाब के बठिंडा जिला के गांव पक्कां कलां निवासी बिमला देवी अस्पताल में आई हुई थीं। इस दौरान उनका पर्स गुम हो गया। कुछ देर बाद यह पर्स अस्पताल की जीडीए स्टाफ सुमन देवी को मिला।