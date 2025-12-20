सिरसा: चार साल के मासूम ने हारी जिंदगी की जंग, साढ़े तीन महीने कोमा में रहने के बाद तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, सिरसा। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल साढ़े चार वर्षीय बालक की साढ़े तीन माह तक कोमा में रहने के बाद शुक्रवार को मौत हो गई। पुलिस ने स्वजन के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान ऐलनाबाद क्षेत्र के गांव प्रतापनगर निवासी रूद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है। शनिवार को नागरिक अस्पताल सिरसा में शव का पोस्टमार्टम करवा कर स्वजन के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार यह हादसा 28 अगस्त 2025 की शाम को हुआ था। मृतक के दादा अवतार सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनका बेटा अमनदीप कनाडा में रहता है, जबकि गांव में उनकी पुत्रवधू मनदीप कौर, नौ वर्षीय पोता बेअंत सिंह और साढ़े चार वर्षीय पोता रूद्र प्रताप सिंह उनके साथ रहते हैं। 28 अगस्त की शाम करीब साढ़े चार बजे मनदीप कौर अपने छोटे बेटे रूद्र प्रताप को ट्यूशन छोड़ने के लिए बुढीमेड़ी चौक के पास सड़क किनारे खड़ी थी।

इसी दौरान पंजाब नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार का चालक तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए आया और अचानक गाड़ी उनकी ओर मोड़ दी। मनदीप कौर ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन कार की टक्कर लगने से रूद्र प्रताप गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया।