हरियाणा में ओपी चौटाला की 28 फीट कांस्य की प्रतीमा, 205 एकड़ जमीन पर किया जा रहा स्मारक विकसित
पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की पुण्यतिथि पर 20 दिसंबर को चौटाला गांव में उनकी 28 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
HighLights
पूर्व सीएम ओपी चौटाला की 28 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा
20 दिसंबर को चौटाला गांव में होगा प्रतिमा का अनावरण
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे प्रतिमा का अनावरण
संवाद सहयोगी जागरण, डबवाली। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की पुण्यतिथि पर 20 दिसंबर को गांव चौटाला में कार्यक्रम होगा।
तेजाखेड़ा के पास बनाए जा रहे स्मारक स्थल पर उनकी 28 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसका अनावरण पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे।
जानकारी देते हुए इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने बताया कि जयपुर में मूर्तिकारों द्वारा कांस्य प्रतिमा तैयार की जा रही है।
जामनगर-अमृतसर एक्सप्रेस-वे पर तेजाखेड़ा के निकट अभय चौटाला द्वारा दी गई करीब 2.5 एकड़ भूमि में स्मारक विकसित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों-विधायकों के साथ सरपंचों, निकाय चेयरमैनों व पार्षदों को भी आमंत्रित किया जाएगा।