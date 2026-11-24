संवाद सहयोगी जागरण, डबवाली। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की पुण्यतिथि पर 20 दिसंबर को गांव चौटाला में कार्यक्रम होगा।

तेजाखेड़ा के पास बनाए जा रहे स्मारक स्थल पर उनकी 28 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसका अनावरण पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे।



जानकारी देते हुए इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने बताया कि जयपुर में मूर्तिकारों द्वारा कांस्य प्रतिमा तैयार की जा रही है।