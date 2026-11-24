संवाद सहयोगी, हसनपुर (पलवल)। वार्ड नंबर दो स्थित मल्लाह मोहल्ले और जटोली रोड पर जल निकासी की समस्या स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। नालियों का दूषित पानी सड़कों पर जमा होने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है।

हालात यह हैं कि घरों के सामने कीचड़ फैली हुई है और राहगीरों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार दो विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को राहत नहीं मिल रही।

सफाई व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी जटोली रोड पर लोक निर्माण विभाग की ओर से नालियों का निर्माण करवाया गया है, जबकि उनकी सफाई व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत का कहना है कि नालियों का लेवल सही नहीं होने के कारण पानी की निकासी सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। सफाई कर्मचारियों से कई बार नालियों की सफाई करवाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ही दिनों में नालियां दोबारा ओवरफ्लो हो जाती हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब वे नालियों के ओवरफ्लो होने की शिकायत ग्राम पंचायत से करते हैं तो पंचायत अधिकारी इसे लोक निर्माण विभाग की खामी बताकर जिम्मेदारी से बचते हैं। वहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जाने पर सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। ऐसे में दो विभागों के बीच जल निकासी का पेंच फंसा हुआ है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

पाइपलाइन जाम, सड़क पर जमा हो रहा पानी स्थानीय लोगों के अनुसार, ग्राम पंचायत की ओर से काफी समय पहले पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन दबाई गई थी, लेकिन वह भी लंबे समय से जाम पड़ी है। इसके चलते मोहल्ले का पानी पाइपलाइन के माध्यम से बाहर नहीं निकल पा रहा और जटोली रोड से हसनपुर-पलवल मार्ग पर जमा हो रहा है। लोगों का कहना है कि यदि पाइपलाइन की सफाई करवाकर निकासी व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है।

वाहनों के गुजरने पर राहगीरों पर पड़ते हैं छींटे सड़क पर दूषित पानी जमा होने के कारण पैदल चलने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। वाहनों के गुजरने पर गंदा पानी और कीचड़ उछलकर राहगीरों के कपड़ों पर पड़ता है।

वहीं, सड़क किनारे बनी दुकानों के अंदर तक गंदा पानी पहुंच जाता है। इससे दुकानदारों को परेशानी के साथ खाद्य सामग्री खराब होने का डर भी बना रहता है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभागों से आपसी तालमेल बनाकर स्थायी समाधान कराने की मांग की है।