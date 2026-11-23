जागरण संवाददाता, पलवल। मकान का कब्जा दिलाने की एवज में 70 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में विजिलेंस की फरीदाबाद यूनिट के उपकेंद्र पलवल की टीम ने सोमवार को जिला न्यायालय में तैनात न्यायिक कर्मचारी (बेलिफ) श्याम सुंदर को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

ब्यूरो ने रिश्वत की राशि बरामद कर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कब्जा दिलाने के लिए मांगी थी 70 हजार रिश्वत इस मामले में शिकायतकर्ता ने वर्ष 2019 में रामपुर खोर निवासी हरिप्रमोद उर्फ प्रमोद दीक्षित से शहर की आईटीआई के नजदीक राधा कॉलोनी स्थित 287 वर्ग गज के दो मंजिला मकान की खरीद को लेकर एग्रीमेंट किया था।