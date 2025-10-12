Language
    Sirsa News: त्योहारों के सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क, 10 मिठाई की दुकानों पर की गई जांच; लिए गए 14 सैंपल 

    By Dd Goyal Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:30 PM (IST)

    खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 मिठाई दुकानों पर जांच की। टीम ने कुल 14 सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए मिलावट की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए अभियान जारी रहेगा।

    जांच करते फूड सिक्योरिटी ऑफिसर डॉ. गौरव छाबड़ा

    संवाद सहयोगी, डबवाली (सिरसा)। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. गौरव छाबड़ा ने डबवाली में 10 मिठाई विक्रेताओं की जांच करते हुए 14 सैंपल भरे। छाबड़ा देर शाम तक डबवाली में रहे। उन्होंने यहां मिठाइयों के सैंपल भरे, वहीं खाद्य सुरक्षा के बारे में मिठाई विक्रेताओं को जानकारी दी। मिठाई बनाते समय नियमों की विस्तार से जांच की। मिठाई बनाने के कार्य में लगे सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य चैकअप करवाने के लिए कहा। उनका प्रमाण पत्र भी मांगा।

    एफएसओ ने गर्ग स्वीट्स, मोदी स्वीट्स, गुप्ता स्वीट्स, बीकानेर स्वीट्स, कान्हा स्वीट्स, गणपति रसगुल्ला, भवानी मिष्ठान, बंसल स्वीट्स, छप्पन भोग तथा अशोका स्वीट्स से सैंपल भरे। डा. गौरव छाबड़ा ने बताया कि खोया, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू, खोया पिन्नी, खोया बर्फी, रोस्टेड खोया ब्राउन बर्फी, मिल्क केक समेत 14 सैंपल भरे गए।

    बता दें, डबवाली में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित हुए उपमंडल स्तरीय समारोह के दौरान बच्चों को खराब लड्डू वितरित हो गए थे। तभी से डबवाली के मिठाई विक्रेता निशाने पर हैं। वहीं त्योहारी सीजन चल रहा है। इस दौरान लोगों को गुणवत्ता वाली मिठाइयां मिलें, इसलिए एफएसओ ने अभियान चलाया हुआ है। सैंपलिंग के साथ-साथ मिठाई बनाने के समय साफ सफाई सुनिश्चित करने पर फोकस दिया जा रहा हैं।

    डॉ. गौरव छाबड़ा, एफएसओ, सिरसा ने बताया कि  अधिकतर मिठाइयां खोये से बनती हैं। इसलिए खोये पर फोकस करते हुए सैंपल लिए गए हैं। सभी सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।