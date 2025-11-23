Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिरसा में दर्दनाक हादसा: बाइक सवार मजदूरों को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत

    By Subhash Agnihotri Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:58 PM (IST)

    सिरसा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक मजदूर की मौत हो गई। यह घटना सिरसा बाइपास पर हुई, जब एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है, जबकि सर्वेश कुमार और चंद्र टप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    बाइक सवार मजदूरों को कार ने मारी टक्कर। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, सिरसा। थाना सदर पुलिस ने एक सड़क दुर्घटना मामले में अज्ञात कार चालक के खिलाफ लापरवाही व तेज रफ्तार से वाहन चलाकर दुर्घटना के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में झारखंड निवासी राधेश्याम ने बताया कि वह बाजेकां गांव स्थित आरके इंडस्ट्रीज पाइप फैक्ट्री में मजदूरी करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसी फैक्ट्री में कानपुर के सिकंदरा जिला के राजीवी सीमापुर डाकखाना निवासी सर्वेश कुमार, झारखंड के मुंगला जिला अधीन गडाई कोना गांव निवासी चंद्र टप्पू तथा झारखंड निवासी मुकेश भी काम करते है। शनिवार शाम को सर्वेश कुमार, चंद्र टप्पू व मुकेश फैक्ट्री में खड़ी बाइक लेकर सिरसा के लिए रवाना हुए थे। बाइक सर्वेश कुमार चला रहा था।

    करीब पौने छह बजे गांव से सिरसा बाइपास पर पहुंचने के दौरान पीछे से सफेद रंग की तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार मुकेश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह सूचना पाकर मौके पर पहुंचा और वाहन का इंतजाम कर घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया।

    जहां सर्वेश कुमार व चंद्र टप्पू का इलाज चल रहा है। पुलिस ने रविवार को मृतक मुकेश कुमार के शव का पोस्टमार्टम करवा शव स्वजन के हवाले कर दिया। अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है।