हरियाणा: SE-SDM के आश्वासन पर माने किसान, 11वें दिन स्थगित किया धरना

डबवाली में चौटाला माइनर की टेल पर 11 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद धरना स्थगित कर दिया। किसानों ने 8 अक्टूबर तक धरना स्थगित करने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने टेल पर पूरा पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया है और किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर वायदा पूरा नहीं हुआ तो वे फिर से धरना देंगे।

संवाद सहयोगी, डबवाली (सिरसा)। चौटाला माइनर की टेल पर रविवार को धरनारत किसानों ने धरना स्थगित कर दिया। किसानों ने सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन भारद्वाज तथा एसडीएम अर्पित संगल के साथ चली तीन घंटे की वार्ता के बाद फैसला लिया। किसानों ने कहा कि आठ अक्टूबर तक धरना स्थगित रहेगा।

वायदे अनुसार टेल पर पूरा पानी नहीं पहुंचा तो किसान उचित कदम उठाएंगे। किसान 11 दिनों से टेल पर धरनारत थे। प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे थे, सिंचाई विभाग के एसई तक फोन नहीं उठा रहे थे तो मजबूर किसानों ने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आगे गुहार लगाई थी।

जिसके बाद प्रशासन तथा सिंचाई विभाग के अधिकारी हरकत में आए थे। किसानों के अनुसार सोमवार को वे चंडीगढ़ में सिंचाई मंत्री से समस्याओं के समाधान के लिए बात करेंगे। चौटाला माइनर के अंतिम छोर पर धरने के 11वें दिन सुबह करीब 10 बजे एक्सइएन मनदीप बैनीवाल, पुलिस चौकी इंचार्ज आनंद बैनीवाल पहुंचे थे। निर्धारित समय से पहले ही एसइ पवन भारद्वाज, एसडीएम अर्पित संगल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।

करीब तीन घंटे चली वार्ता में सभी मांगों पर अधिकारियों ने अपनी सहमति जताई। किसानों को भरोसा दिलाया कि आगे जब नहर में पानी आएगा तो टेल पर पूरा पानी पहुंचाया जाएगा। एक्सइएन को आदेश दिए कि आज ही नहर पर पेट्रोलिंग करते हुए टेल पर पानी न पहुंचने में बने अवरोधकों का तुरंत हल किया जाए।