    हरियाणा: SE-SDM के आश्वासन पर माने किसान, 11वें दिन स्थगित किया धरना

    By DD Goyal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:31 PM (IST)

    डबवाली में चौटाला माइनर की टेल पर 11 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद धरना स्थगित कर दिया। किसानों ने 8 अक्टूबर तक धरना स्थगित करने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने टेल पर पूरा पानी पहुंचाने का आश्वासन दिया है और किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर वायदा पूरा नहीं हुआ तो वे फिर से धरना देंगे।

    हरियाणा: SE-SDM के आश्वासन पर माने किसान। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, डबवाली (सिरसा)।  चौटाला माइनर की टेल पर रविवार को धरनारत किसानों ने धरना स्थगित कर दिया। किसानों ने सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन भारद्वाज तथा एसडीएम अर्पित संगल के साथ चली तीन घंटे की वार्ता के बाद फैसला लिया। किसानों ने कहा कि आठ अक्टूबर तक धरना स्थगित रहेगा।

    वायदे अनुसार टेल पर पूरा पानी नहीं पहुंचा तो किसान उचित कदम उठाएंगे। किसान 11 दिनों से टेल पर धरनारत थे। प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे थे, सिंचाई विभाग के एसई तक फोन नहीं उठा रहे थे तो मजबूर किसानों ने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आगे गुहार लगाई थी।

    जिसके बाद प्रशासन तथा सिंचाई विभाग के अधिकारी हरकत में आए थे। किसानों के अनुसार सोमवार को वे चंडीगढ़ में सिंचाई मंत्री से समस्याओं के समाधान के लिए बात करेंगे। चौटाला माइनर के अंतिम छोर पर धरने के 11वें दिन सुबह करीब 10 बजे एक्सइएन मनदीप बैनीवाल, पुलिस चौकी इंचार्ज आनंद बैनीवाल पहुंचे थे। निर्धारित समय से पहले ही एसइ पवन भारद्वाज, एसडीएम अर्पित संगल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।

    करीब तीन घंटे चली वार्ता में सभी मांगों पर अधिकारियों ने अपनी सहमति जताई। किसानों को भरोसा दिलाया कि आगे जब नहर में पानी आएगा तो टेल पर पूरा पानी पहुंचाया जाएगा। एक्सइएन को आदेश दिए कि आज ही नहर पर पेट्रोलिंग करते हुए टेल पर पानी न पहुंचने में बने अवरोधकों का तुरंत हल किया जाए।

    जिसकी रिपोर्ट एसडीएम को दी जाए। किसानों ने एसइ तथा एसडीएम के आश्वासन पर सहमति जताते हुए धरना स्थगित करने की घोषणा कर दी। धरने पर किसान दयाराम उलाणिया, सुरेन्द्र गोदारा, अनिल जाखड़, सुधीर सहारण, कुलदीप गोदारा, रवि जाखड़, अजय, छोटू राम कड़वासरा, राजेश सहारण के नेतृत्व में मौजूद थे।