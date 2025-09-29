सिरसा में डीएपी का टोकन कटवाने के लिए किसानों में धक्का-मुक्की, इफको केंद्र का टूटा शीशा

सिरसा में डीएपी खाद के लिए किसानों की आपाधापी मची है। टोकन लेने के लिए केंद्रों पर धक्का-मुक्की हो रही है जिससे इफको सेंटर का शीशा तक टूट गया। सुबह से ही किसान कतारों में लगे हैं और पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। कृषि विभाग के अनुसार डीएपी की कोई कमी नहीं है लेकिन किसान जल्दबाजी में आपाधापी कर रहे हैं जिससे वितरण में अव्यवस्था फैल रही है।

जागरण संवाददाता, सिरसा। डीएपी लेने के लिए केंद्रों पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। टोकन कटवाने के लिए कहीं पर किसानों की आपस में कहासुनी हो रही है तो कहीं पर धक्का-मुक्की की स्थिति बनी रही है। सोमवार को भी जिले के लगभग 100 केंद्रों पर डीएपी का वितरण किया गया। सभी केंद्रों पर किसानों की भीड़ लगी रही। शहर के इफको केंद्र पर सुबह से किसान कतार में लग गए। 11 बजे टोकन कटने की प्रक्रिया शुरू हुई तो यहां धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।

इसी बीच केंद्र का शीशा भी टूट गया। कर्मचारियों को बार-बार यहां टोकन काटने की प्रक्रिया भी बंद करनी पड़ी।शहर के सरकारी दो व प्राइवेट तीन केंद्रों पर सुबह से ही डीएपी का वितरण शुरू किया गया। विभाग की तरफ से जिलेभर के सभी पैक्सों व थोक विक्रेताओं के केंद्रों पर डीएपी के करीब एक लाख बैग पहुंचाए गए। डीएपी लेने के लिए सुबह चार बजे ही किसान केंद्रों के बाहर डीएपी लेने के लिए पहुंचना शुरू हो गए। किसान केंद्रों के बाहर खुद ही लिस्ट तैयार कर रहे है।

कई केंद्रों पर लिस्ट तैयार की गई तो कई केंद्रों पर बिना लिस्ट के टोकन काटने का कार्य किया गया। इफको केंद्र पर सुबह चार बजे ही किसान कतार में लग गए किसानों की तरफ से आपस में धक्का-मुक्की करने और कहासुनी किए जाने पर केंद्र संचालकों ने 112 को भी मौके पर बुलाया। पुलिस कर्मचारियों ने किसानों को कतार में लगने की अपील की तो किसानों ने उनके साथ भी कहासुनी शुरू कर दी। पुलिस कर्मचारी एक तरफ खड़े हो गए और कुछ देर बाद वापस लौट गए। साढ़े 11 बजे केंद्र कर्मचारियों आधार कार्ड पर टोकन लगाने की प्रक्रिया शुरू की तो किसान आपस में ही धक्का-मुक्की करने लग गए।

धक्का-मुक्की के कारण एक किसान नीचे भी गिर गया। धक्का-मुक्की के दौरान केंद्र का शीशा तक टूट गया। केंद्र के कर्मचारी किसानों को शांत करते रहे। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी किसान सुनने को तैयार नहीं था। दोपहर बाद कर्मचारियों ने दोबारा से टोकन वितरित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की। बंद दुकान के आगे पहले से ही कतार में लग गए किसानमार्केट कमेटी के पास स्थित 40 नंबर दुकान खुलने से पहले ही किसान यहां पर कतार में लगना शुरू हो गए।

दोपहर साढ़े 11 बजे के बाद कृषि विभाग अधिकारियों ने यहां पर टोकन काटने की प्रक्रिया शुरू की। एक जगह से टोकन कटवाने के बाद दूसरी जगह पर किसान फिर से कतार में लगते हुए भी दिखाई दिए। जबकि इससे पहले 42 नंबर दुकान पर कृषि विभाग अधिकारियों की देखरेख में टोकन काटने की प्रक्रिया शुरू की गई। टोकन उन्हीं किसानों को वितरित किए गए जिनका लिस्ट में नाम था और मौके पर उपस्थित था। सभी किसानों को डीएपी के चार-चार बैगों का वितरण किया गया है।