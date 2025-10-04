भाजपा शासन में किसान मंदर सिंह ने बताया वित्तीय नुकसान , 25 फसलों पर MSP को लेकर भी बोले

इंडियन नेशनल लोकदल के मंदर सिंह सरां ने भाजपा सरकार पर किसानों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का दावा करती है जो गलत है। सरां ने नरमा खरीद में हो रही देरी और कम कीमत पर खरीद को लेकर भी सरकार की आलोचना की जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।

जागरण संवाददाता, सिरसा। इंडियन नेशनल लोकदल के डबवाली हलकाध्यक्ष मंदर सिंह सरां ने राज्य सरकार की किसानों के प्रति अपनाई जा रही बेरूखी व उदासीनता की कड़ी आलोचना की है। जारी बयान में इनेलो पदाधिकारी मंदर सिंह ने कहा कि एक ओर भाजपा स्वयं को किसानों की हितैषी बताती है मगर धरातल पर स्थिति इसके विपरीत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भाजपा जहां सार्वजनिक रूप से दावा करती है कि देश में किसानों की 24 फसलों को एमएसपी के आधार पर खरीदा जा रहा है, यह दावा तथ्यों से बिलकुल परे है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता का प्रमाण इससे बढ़कर क्या दिया जा सकता है कि सरकार ने अभी तक नरमे की सरकारी खरीद भी शुरू नहीं की है।