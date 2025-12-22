सिरसा: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई ना होने पर एसपी से मिले पीड़िता के स्वजन, तीन महीने बाद भी मुख्य आरोपी फरार
सिरसा में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज़ पीड़िता के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि सूर्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिरसा। ऐलनाबाद क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग बालिका के अपहरण और तीन माह तक दुष्कर्म किए जाने के गंभीर मामले में पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज पीड़िता के स्वजन सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई।
पीड़िता के स्वजन का आरोप है कि गांव के ही सूर्य प्रकाश शर्मा और उसकी महिला मित्र सुनीता ने 22 अगस्त को उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपितों ने पीड़िता को राजस्थान के हनुमानगढ़ व पंजाब के जीरकपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और लगातार गलत काम करने के लिए मजबूर किया।
स्वजन ने बताया कि घटना के अगले दिन 23 अगस्त को इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई में भारी ढिलाई बरती गई। करीब ढाई माह बाद 11 नवंबर को पीड़िता को पंजाब से बरामद किया गया। इसके बाद पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए, जिसमें पीड़िता ने पांच आरोपितों के नाम बताए, जिन्होंने उसका अपहरण कर उसके साथ गलत कार्य किया।
तीन गिरफ्तार, दो मुख्य आरोपित अभी भी बाहर
स्वजन का आरोप है कि पुलिस ने अब तक पांच नामजद आरोपितों में से केवल तीन को ही गिरफ्तार किया है, जबकि दो मुख्य आरोपित सूर्य प्रकाश शर्मा और सुनीता अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। उनका कहना है कि दोनों आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।
पीड़िता के स्वजन के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष अमन कुमार ने आरोप लगाया कि तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस ने मामले में एससी, एसटी एक्ट की धाराएं भी नहीं जोड़ी हैं, जबकि मामला इन धाराओं के अंतर्गत आता है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही सभी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की गई और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन द्वारा बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। स्वजन ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि शेष आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।
