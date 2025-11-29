Language
    सिरसा: फिरौती मांगने के मामले में दो महिलाओं सहित 8 गिरफ्तार, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर युवक को किया किडनैप

    By Surender Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:40 PM (IST)

    सिरसा पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और अपहरण करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें दो महिलाओं समेत आठ लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह गिरोह फेसबुक के माध्यम से युवकों को फंसाकर फतेहाबाद ले जाता था और फिरौती की मांग करता था। 

    सिरसा: फिरौती मांगने के मामले में दो महिलाओं सहित 8 गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सिरसा पुलिस ने एक हाई-प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए दो महिलाओं समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह युवक को फेसबुक पर दोस्ती के झांसे में फंसाकर फतेहाबाद ले गया और वहां गलत काम का आरोप लगाकर समझौता करने के नाम पर 20 लाख रुपये की जबरन वसूली की मांग की।

    पुलिस अधीक्षक (एसपी) दीपक सहारण ने बताया कि गांव चिलकनी ढाब निवासी जसवंत और सुभाष ने शिकायत दर्ज कराई थी। जसवंत ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले खुशी नाम की लड़की ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। बातचीत शुरू होने के बाद लड़की ने उसे फतेहाबाद में पपीहा पार्क के पास मिलने बुलाया।

    ऐसे दिया वारदात को अंजाम

    • पीड़ित जसवंत अपने दोस्त सुभाष के साथ ट्योटा गाड़ी में फतेहाबाद पपीहा पार्क पहुंचा, जहां उन्हें तीन लड़कियां मिलीं। एक लड़की ने अपना नाम खुशी बताया।
    • तीनों लड़कियां उनकी गाड़ी में बैठकर भिरड़ाना स्थित मौसी की ढाणी में गईं।
    • दोस्त सुभाष के कमरे से बाहर जाते ही कमरे का गेट बंद कर दिया गया।
    • कुछ देर बाद दो युवक आए और जसवंत की पिटाई शुरू कर दी, उस पर पत्नी के साथ गलत काम करने का आरोप लगाया।
    • आरोपितों ने जान से मारने की धमकी देकर 8-10 घंटे तक बंधक बनाए रखा और समझौते के नाम पर 20 लाख रुपये मांगे।
    • डर के मारे पीड़ितों ने 90 हजार रुपये नकद और 50 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी रुपये के लिए दबाव बनाते हुए पीड़ित को सिरसा के सवेरा होटल लाया गया।

    कुछ ही घंटों में 8 आरोपित गिरफ्तार

    पीड़ित की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में दो महिलाओं सहित आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तार आरोपितों की पहचान:सुरेश कुमार, दलबीर सिंह निवासी गांव बाजेकां, शिव कुमार निवासी गांव माधोसिंघाना, राजकुमार निवासी गांव बेगू, राजेश कुमार निवासी गांव डाटा जिला हिसार, मनोज कुमार निवासी उचाना जिला जींद, सुमन निवासी भट्टू कलां जिला फतेहाबाद व पूजा रानी पत्नी विकास कुमार निवासी गांव डांगरा खेड़ा जिला फतेहाबाद के रूप में हुई है।

    पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर लूटी गई कुछ राशि और वारदात में प्रयुक्त दो गाड़ियां बरामद कर ली हैं। एसपी सहारण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों को रिमांड पर लेकर गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।