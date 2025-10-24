Language
    हरियाणा के सिरसा में नशे ने छीन लिए दो घरों के चिराग, ओवरडोज से दो युवकों की कई जान

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    हरियाणा के सिरसा जिले में नशीली दवाओं के ओवरडोज से दो युवकों, अमन और संदीप की मौत हो गई। इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर पैदा कर दी है और युवाओं में बढ़ते नशे की लत की समस्या को उजागर किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, रानियां (सिरसा)। नशे की ओवरडोज से बुधवार को गांव ओटू के दो युवकों की अलग-अलग जगहों पर मौत हो गई। इनमें सुखचैन पुत्र गुरदयाल व एक अन्य युवक है। हालांकि दूसरे युवक के स्वजन इस बात से इंकार कर रहे हैं कि वह किसी प्रकार का नशा करता था। वे उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बता रहे हैं।

    लेकिन गांववासी बताते हैं कि वह भी नशा करता था। उसका शव गांव अभोली के पास सड़क पर पड़ा मिला। गांव में नशे की ओवरडोज से जिन दो युवकों की मौत हुई है उनकी उम्र महज 20 से 22 साल है। हालांकि स्वजन ने बिना पुलिस कार्रवाई दोनों युवकों का अंतिम संस्कार कर दिया है। बता दें कि पिछले एक माह में गांव में नशे से चार मौत हो चुकी हैं।

    गांव ओटू निवासी गुरदयाल सिंह पेंटर हैं। उनके पुत्र सुखचैन का शव रानियां में ट्रक यूनियन के बंद पड़े कार्यालय के पास पड़ा मिला। गुरदयाल सिंह ने बताया कि सुखचैन को काफी समय से नशे की लत गई थी। वह चोरी-चुपके नशा करता था। उसने बेटे का नशा छुड़वाने के लिए हरसंभव प्रयास किया लेकिन उसकी आदत में कोई सुधार नहीं आया।

     