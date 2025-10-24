हरियाणा के सिरसा में नशे ने छीन लिए दो घरों के चिराग, ओवरडोज से दो युवकों की कई जान

संवाद सहयोगी, रानियां (सिरसा)। नशे की ओवरडोज से बुधवार को गांव ओटू के दो युवकों की अलग-अलग जगहों पर मौत हो गई। इनमें सुखचैन पुत्र गुरदयाल व एक अन्य युवक है। हालांकि दूसरे युवक के स्वजन इस बात से इंकार कर रहे हैं कि वह किसी प्रकार का नशा करता था। वे उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बता रहे हैं।

लेकिन गांववासी बताते हैं कि वह भी नशा करता था। उसका शव गांव अभोली के पास सड़क पर पड़ा मिला। गांव में नशे की ओवरडोज से जिन दो युवकों की मौत हुई है उनकी उम्र महज 20 से 22 साल है। हालांकि स्वजन ने बिना पुलिस कार्रवाई दोनों युवकों का अंतिम संस्कार कर दिया है। बता दें कि पिछले एक माह में गांव में नशे से चार मौत हो चुकी हैं।