सिरसा में पति पर दहेज उत्पीड़न और जबरन गर्भपात कराने का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, सिरसा। दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोपों को लेकर महिला थाना पुलिस ने एक विवाहिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपित पति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर की जेई कालोनी निवासी विवाहिता सुनैना ढाका ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी वार्ड नं. 24 निवासी मोहित के साथ 4 जुलाई 2024 को लव मैरिज हुई थी। उसके अनुसार ससुराल पक्ष शादी से खुश नहीं था और शादी के तुरंत बाद ही ससुर, सास, जेठ और जेठानी द्वारा दहेज लाने को लेकर ताने दिए जाने लगे।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसके मायके पक्ष से करीब सवा दो लाख रुपये पति के खाते में ट्रांसफर करवाए गए, लेकिन इसके बावजूद पीड़िता को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। बाद में उससे पांच लाख रुपये की मांग की गई और न देने पर घर से निकाल दिया गया।

गर्भ में पल रहे बच्चे को गिराने का आरोप सबसे गंभीर आरोप यह था कि गर्भवती होने पर ससुराल पक्ष द्वारा उसे जबरन दवाएं देकर गर्भ में पल रहे बच्चे को गिराने का प्रयास किया गया। महिला ने बताया कि दवा देने के बाद उसे तेज दर्द हुआ और अस्पताल ले जाने से इंकार कर दिया गया।

बाद में मायके वालों द्वारा अस्पताल ले जाए जाने पर डाक्टरों ने भ्रूण की धड़कन बंद होने की पुष्टि की। महिला थाना ने इस पहलू पर डाक्टर की राय ली, जिसमें गर्भपात बच्चे की धड़कन बंद होने के कारण बताया गया, हालांकि महिला का कहना है कि यह ससुराल पक्ष द्वारा दी गई दवा का परिणाम था।