कल धूमधाम से मनाई जाएगी दीपावली, 30 रुपये से 3 हजार के पटाखों की हुई खरीद; क्या है पूजन का शुभ मुहूर्त?

जागरण संवाददाता, सिरसा। जिले में दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। जिसको लेकर लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य और दमकल विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। दीपावली को लेकर जिलेभर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होगी।

जिसका शुभ मुहूर्त शाम सात बजकर आठ मिनट से आठ बजकर 10 मिनट तक का रहेगा। दीपावली पर आतिशबाजी करने के लिए बच्चे, युवा और महिलाएं जमकर पटाखों की खरीदारी करने में जुटे हैं। स्टॉल पर 30 रुपये से तीन हजार रुपये तक पटाखों की ग्राहक खरीदारी करने में जुटे हैं। दीपावली पर्व को लेकर रविवार को भी बाजारों में ग्राहकों की रौनक रही। सुबह से शाम तक ग्राहक बाजारों से सामान की खरीदारी करते हुए नजर आए।

वहीं धनतेरस के बाद भी सुनार, वाहन, बर्तन, कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। दीपावली पर्व पर घर को दीयों से सजाने के लिए जगह-जगह पर ग्राहक खरीदारी करते हुए नजर आए। वहीं जिले में सुरक्षा को लेकर भी 600 जवान तैनात रहेंगे। शहर के अलग-अलग चौक चौराहों पर पुलिस जवानों की ड्यूटियां लगाई गई है। ताकि कोई भी शरारती तत्व उत्पात न मचाए और शांतिपूर्वक तरीके से आमजन दीपावली त्योहार मनाएं। ग्रीन पटाखों की स्टालों पर जमकर हुई खरीद प्रशासन की तरफ से सेक्टर स्थित सावन स्कूल के समक्ष पटाखों की स्टालें लगाई गई है। यहां पर शहर वासी पटाखों की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं।

स्टॉल पर 30 रुपये से लेकर तीन हजार तक के पटाखों की खरीदारी करने में युवा जुटे हुए है। इस बार स्टालों पर मुर्गा, बिजली व बुलेट बम की काफी अधिक डिमांड है। हैमर और पीको के 288 शाट वाले बम 500 से एक हजार रुपये तक बिक रहे हैं।

500 रुपये में टाय ट्रेन की खरीदारी भी विभाग की तरफ से की जा रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस बार बीते वर्ष से 15 फीसदी अधिक खरीदारी करने में लगे हुए हैं।जाम की स्थिति से निपटने के बाजारों में लगाया अतिरिक्त पुलिस बल दीपावली पर्व पर बाजारों में खरीदारी करने के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं।