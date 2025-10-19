Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कल धूमधाम से मनाई जाएगी दीपावली, 30 रुपये से 3 हजार के पटाखों की हुई खरीद; क्या है पूजन का शुभ मुहूर्त?

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:28 PM (IST)

    सिरसा जिले में दीपावली की धूम है। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मंदिरों में विशेष पूजा होगी, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 7:08 से 8:10 तक है। बाजारों में पटाखों और दीयों की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा के लिए 600 जवान तैनात किए गए हैं। ग्रीन पटाखों की मांग बढ़ रही है। प्रशासन प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की अपील कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कल धूमधाम से मनाई जाएगी दीपावली। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, सिरसा। जिले में दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। जिसको लेकर लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य और दमकल विभाग पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। दीपावली को लेकर जिलेभर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसका शुभ मुहूर्त शाम सात बजकर आठ मिनट से आठ बजकर 10 मिनट तक का रहेगा। दीपावली पर आतिशबाजी करने के लिए बच्चे, युवा और महिलाएं जमकर पटाखों की खरीदारी करने में जुटे हैं।

    स्टॉल पर 30 रुपये से तीन हजार रुपये तक पटाखों की ग्राहक खरीदारी करने में जुटे हैं। दीपावली पर्व को लेकर रविवार को भी बाजारों में ग्राहकों की रौनक रही। सुबह से शाम तक ग्राहक बाजारों से सामान की खरीदारी करते हुए नजर आए।

    वहीं धनतेरस के बाद भी सुनार, वाहन, बर्तन, कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। दीपावली पर्व पर घर को दीयों से सजाने के लिए जगह-जगह पर ग्राहक खरीदारी करते हुए नजर आए।

    वहीं जिले में सुरक्षा को लेकर भी 600 जवान तैनात रहेंगे। शहर के अलग-अलग चौक चौराहों पर पुलिस जवानों की ड्यूटियां लगाई गई है। ताकि कोई भी शरारती तत्व उत्पात न मचाए और शांतिपूर्वक तरीके से आमजन दीपावली त्योहार मनाएं। ग्रीन पटाखों की स्टालों पर जमकर हुई खरीद प्रशासन की तरफ से सेक्टर स्थित सावन स्कूल के समक्ष पटाखों की स्टालें लगाई गई है। यहां पर शहर वासी पटाखों की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं।

    स्टॉल पर 30 रुपये से लेकर तीन हजार तक के पटाखों की खरीदारी करने में युवा जुटे हुए है। इस बार स्टालों पर मुर्गा, बिजली व बुलेट बम की काफी अधिक डिमांड है। हैमर और पीको के 288 शाट वाले बम 500 से एक हजार रुपये तक बिक रहे हैं।

    500 रुपये में टाय ट्रेन की खरीदारी भी विभाग की तरफ से की जा रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस बार बीते वर्ष से 15 फीसदी अधिक खरीदारी करने में लगे हुए हैं।जाम की स्थिति से निपटने के बाजारों में लगाया अतिरिक्त पुलिस बल दीपावली पर्व पर बाजारों में खरीदारी करने के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं।

    इसके चलते बाजारों में स्थिति को सुधारने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया हुआ है। बाजारों को पहले ही विभाग की तरफ से वन वे किया गया है। हालांकि शाम के समय भीड़ अधिक होने के कारण जाम की स्थिति भी बन रही है। इसके लिए 15 स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जिला प्रशासन और समाजसेवी भी आमजन को प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की अपील कर रहे है।