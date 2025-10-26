Language
    Haryana News: डबवाली में डेंगू का कहर, 10 नए केस आए सामने; बेबस नजर आ रहा स्वास्थ्य विभाग

    By Dd Goyal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:43 PM (IST)

    डबवाली में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था चरमरा गई है। एक सप्ताह में 10 नए मामले सामने आए हैं, जबकि वास्तविक संख्या और भी अधिक हो सकती है। अस्पताल में उचित व्यवस्था न होने के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने फागिंग अभियान चलाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य विभाग नियंत्रण के प्रयास कर रहा है।

    डबवाली में डेंगू का प्रकोप: स्वास्थ्य विभाग बेबस, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें

    संवाद सहयोगी, डबवाली। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। हालत यह है कि अकेले डबवाली शहर में ही एक सप्ताह के भीतर स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में 10 डेंगू मरीज दर्ज हुए हैं, जबकि आफ रिकॉर्ड यह संख्या 100 से भी अधिक बताई जा रही है।

    गांव लखुआना, आसाखेड़ा और भारुखेड़ा में भी डेंगू मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोगों को इलाज के लिए पंजाब और राजस्थान के निकटवर्ती निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग और विशेषकर डबवाली उपमंडल नागरिक अस्पताल पर भरोसा नहीं रहा

    अस्पताल की अव्यवस्था पर उठे सवाल

    डबवाली की एकता नगरी निवासी सुख बराड़ ने उपमंडल नागरिक अस्पताल की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल दी है। सुख के अनुसार, 5 अक्टूबर को उसकी पत्नी का डेंगू टेस्ट पाजिटिव आया था, जिसमें प्लेटलेट्स 1 लाख 63 हजार थे। वह तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां की स्थिति देखकर हैरान रह गया। अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था नहीं थी। जनरल वार्ड के ठीक बाहर पार्क बना हुआ था, जिसमें घास में मच्छरों की भरमार थी।

    खिड़कियां ठीक से बंद नहीं होती थीं, जिससे मच्छरों का प्रवेश आसान था। हालत बिगड़ने पर जब 7 अक्टूबर को दोबारा टेस्ट करवाया तो प्लेटलेट्स घटकर सिर्फ 29 हजार रह गए। उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने कहा, “इसे तुरंत सिरसा ले जाओ, हमारे पास इलाज नहीं है।

    मजबूरन वह अपनी पत्नी को निजी अस्पताल लेकर गया, जहां हालत नाजुक होने के चलते उसे 11 अक्टूबर तक आईसीयू में रखना पड़ा। उन्होने कहा, अगर मेरी पत्नी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो तीन साल की बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती। क्या सरकारी अस्पताल का यही काम है कि मरीज को सिर्फ रेफर कर दिया जाए?

    जजपा नेता करेंगे फागिंग व जांच अभियान

    वहीं, डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए जजपा के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। वे डेंगू प्रभावित गांवों में फागिंग करवाएंगे और डाक्टरों की निगरानी में जांच शिविर लगाएंगे। लोगों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग समय रहते कदम नहीं उठाता तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। अब जरूरत है कि डबवाली अस्पताल की व्यवस्था में सुधार किया जाए और डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड और फागिंग की ठोस व्यवस्था की जाए।

    लेक्चरर को डेंगू हुआ

    इधर वार्ड नंबर 16 स्थित नगर सुधार मंडल पार्क के पड़ोस में रहने वाली लेक्चरर को डेंगू हो गया है। उनके पति नवीन नागपाल ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पार्क में सफाई का प्रबंध नहीं है। जनस्वास्थ्य विभाग का ठेकेदार काम कर रहा है। आधा-अधूरा काम किया है। जिसके कारण मच्छरों की संख्या बढ़ गई है। कई बार पार्षद को कह चुका हूं। लेकिन आज तक सफाई नहीं हुई। प्रशासन की लापरवाही के कारण डेंगू फैल रहा है।

    एक सप्ताह में बढ़े 10 मरीज

    डबवाली के उपमंडल नागरिक अस्पताल में तैनात मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर अमरजीत सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 13, 14, इंदिरा नगर, धालीवाल नगर, दुर्गा मंदिर, लवकुश पार्क, अन्नपूर्णा मंदिर के समीप, प्रेमनगर में डेंगू मरीज सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते में 10 मरीज बढ़े हैं। मरीजों की संख्या 20 हो गई है। हम डेंगू को नियंत्रित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। मई 2025 से लगातार सर्वे कर रहे हैं।

    डबवाली इलाके में डेंगू मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने बार-बार डीसी तथा सीएमओ को काल की थी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अयास संस्था के बैनर तले डेंगू के खिलाफ अभियान चला रहा हूं। चार फोगिंग मशीन हायर की हैं। तीन फोगिंग मशीन गांवों में लगाई जाएंगी। एक मशीन डबवाली शहर में फोगिंग करेगी। मार्केट से किट खरीदी गई हैं। जल्द शिविर लगाकर जांच की जाएगी। -दिग्विजय चौटाला, युवा प्रदेशाध्यक्ष, जजपा हरियाणा