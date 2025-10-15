हरियाणा के सिरसा में डेंगू मलेरिया का कहर, फोगिंग बनी दिखावा

जागरण संवाददाता, सिरसा। प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा ने कहा कि शहर में डेंगू-मलेरिया का प्रकोप काफी फैल गया है। घर-घर लोग बीमार हो रहे हैं।

सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। इतने विकट हालात में नप व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी तरह गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। शहर का दौरा करते हुए शर्मा ने कहा कि बाजार, गली-मोहल्लों सब जगह मच्छरों ने आतंक मचा रखा है।