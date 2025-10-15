Language
    हरियाणा के सिरसा में डेंगू मलेरिया का कहर, फोगिंग बनी दिखावा

    By Sanmeet Singh Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:54 PM (IST)

    शर्मा ने शहर में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि फोगिंग के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। शर्मा ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वह नागरिकों को बचाने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए।

    हरियाणा के सिरसा में डेंगू मलेरिया का कहर, फोगिंग बनी दिखावा (File Photo)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा ने कहा कि शहर में डेंगू-मलेरिया का प्रकोप काफी फैल गया है। घर-घर लोग बीमार हो रहे हैं।

    सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। इतने विकट हालात में नप व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी तरह गैर जिम्मेदार बने हुए हैं। शहर का दौरा करते हुए शर्मा ने कहा कि बाजार, गली-मोहल्लों सब जगह मच्छरों ने आतंक मचा रखा है।

    इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग व नगर परिषद प्रशासन को पहले ही पुख्ता बंदोबस्त करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। राजकुमार शर्मा ने कहा कि फोगिंग व सर्वे के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है।