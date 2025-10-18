Haryana News: सिरसा में साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा

जागरण संवाददाता, सिरसा। साइबर क्राइम थाना सिरसा पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित श्रीकांत प्रधान निवासी नजदीक हनुमान मंदिर, गांव निधिपाली, जिला गंजम उड़ीसा, हाल निवासी नानकपुरा हरि नगर, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली को गिरफ्तार किया है ।

थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुभाष चंद्र ने बताया कि डा. पंकज गुप्ता निवासी सांगवान चौक, सिरसा ने थाना साइबर क्राइम सिरसा में शिकायत दर्ज करवाई थी। डा. पंकज ने बताया कि उन्हें एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़कर तथा एप के माध्यम से निवेश के लिए प्रेरित किया गया। ग्रुप संचालकों ने स्वयं को सेबी से मान्यता

प्राप्त बताकर भरोसा दिलाया और विभिन्न बैंक खातों में लगभग 3.30 लाख रुपये की राशि निवेश के नाम पर ठग ली गई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम थाना सिरसा में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच अधिकारी पीएसआइ सुरेन्द्र कुमार ने गहन जांच के दौरान प्राप्त बैंक रिकार्ड से यह पुष्टि हुई कि शिकायतकर्ता की राशि इंडसइंड बैंक खाता में गई, जिसका खाता धारक आरोपित श्रीकांत प्रधान को पाया गया।

पुलिस ने 17 अक्टूबर को आरोपित श्रीकांत प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपित

ने साइबर ठगी के अपराध को स्वीकार किया। आरोपित को अदालत में पेश करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।