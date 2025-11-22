भिवानी-फतेहाबाद सहित चार जिलों में PM और CM के पोस्टरों पर कालिख पोतने पर घमासान, आमने -सामने आई कांग्रेस-बीजेपी

जागरण संवाददाता l फतेहाबाद/सिरसा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करनाल, फतेहाबाद और सिरसा और भिवानी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी के पोस्टरों पर काली स्याही पोतकर किए गए प्रदर्शन ने प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। जिसके बाद पुलिस से लेकर प्रशासन तक पूरे मामले में सक्रिय हो गया। कांग्रेसी जहां इस मामले में वोट चोरी के आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं भाजपाई इसे औछी हरकत करार दे रहे हैं।

भिवानी में पोस्टरों पर वोट चोर लिखने पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद वहां खूब हंगामा हुआ। वहीं करनाल में भाजपाइयों ने मामले की शिकायत पुिलस को दी। जिलों में हुई यह घटनाएं इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं। इंटरनेट मीडिया पर वोट चोरी िलखने के साथ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वीडियो दिनभर चर्चा का वि षय बने रहे। इस घटना से भाजपाइयों में रोष बना हुआ है।

वहीं, पुलिस प्रशासन मामले को शांत कराने के लिए दोनों दलों के नेताओं से अपील करती नजर आई। फिलहाल, कोई हिसंक घटना न हो इसके िलए प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है। भाजपाईयों ने इस घटना को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया। सिरसा सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत के आधार पर चार आरोपितों नवदीप कंबोज, शिवराज, आनंद भांभू और गौरांश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, दो आरोपित अभी फरार है।