सिरसा में छठ पूजा की धूम, श्रद्धालुओं ने नहर की सफाई कर की तैयारी

जागरण संवाददाता, सिरसा। छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में जय मां सरस्वती सेवा समिति के सदस्यों ने बुधवार को हिसार रोड स्थित दिल्ली पुल, नहर पर सफाई अभियान चलाया। अशोक कुमार सैनी ने बताया कि 25 अक्टूबर को नहाय खाय, 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर की संध्या को सूर्य को अर्घ्य व 28 अक्टूबर को पारन होगा।