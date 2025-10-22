Language
    सिरसा में छठ पूजा की धूम, श्रद्धालुओं ने नहर की सफाई कर की तैयारी

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:37 PM (IST)

    सिरसा में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। जय मां सरस्वती सेवा समिति ने हिसार रोड स्थित दिल्ली पुल नहर पर सफाई अभियान चलाया। अशोक कुमार सैनी ने बताया कि 25 अक्टूबर को नहाय खाय से पर्व शुरू होगा। श्रद्धालुओं में छठ पूजा को लेकर भारी उत्साह है और नहर किनारे घाट बनाए जा रहे हैं, जहाँ वे पूजा करेंगे।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में जय मां सरस्वती सेवा समिति के सदस्यों ने बुधवार को हिसार रोड स्थित दिल्ली पुल, नहर पर सफाई अभियान चलाया। अशोक कुमार सैनी ने बताया कि 25 अक्टूबर को नहाय खाय, 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर की संध्या को सूर्य को अर्घ्य  व 28 अक्टूबर को पारन होगा।

    उन्होंने बताया कि छठ पूजा पर्व को लेकर श्रद्धालुओं ने तैयारियां शुरू कर दी है और त्योहार को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। उन्होंने बताया कि सफाई के बाद नहर किनारे घट बनाए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालु पूजा करेंगे। इस मौके पर परशु राम, मुन्ना गुप्ता, बसंत यादव, राजकुमार, उमेश चंद्र शुक्ला, देवेंद्र कुमार, अशोक सैनी, कपिल देव, महेंद्र कुमार, शंभू कामत उपस्थित थे।