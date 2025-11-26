सिरसा में चेक बाउंस मामलों में वॉन्टेड दो भगोड़े गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

जागरण संवाददाता, सिरसा। जिला भर में वांछित भगोड़ों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सिविल लाइन थाना पुलिस ने चेक बाउंस मामलों में फरार चल रहे दो भगोड़ों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि संबंधित मामलों में अदालत द्वारा लगातार नोटिस भेजे जाने के बावजूद आरोपित अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। अदालत द्वारा आदेशों की अवहेलना करने पर आरोपित गुरप्रीत सिंह को 18 सितंबर 2024 तथा आरोपित राजबीर सिंह को 31 अक्टूबर 2025 को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था।