    सिरसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चेक बाउंस मामले में भगोड़ा गिरफ्तार

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    सिविल लाइन थाना पुलिस ने चेक बाउंस मामले में वांछित भगोड़े महेंद्र प्रकाश को हिसार के खेदड़ गांव से गिरफ्तार किया। अदालत के बार-बार नोटिस के बावजूद पेश न होने पर उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेक बाउंस मामले में वांछित भगौड़े को गांव खेदड़ हिसार से काबू किया है। जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि अदालत द्वारा आरोपित को बार-बार नोटिस देने पर भी वह अदालत में हाजिर नहीं आया।

    अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर आरोपित को 25 अगस्त 2025 को पीओ घोषित किया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ थाना सिविल लाइन सिरसा में अभियोग दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरु की गई थी।

    इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि सिविल लाइन थाना की टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपित महेंद्र प्रकाश को निवासी खेदड़ जिला हिसार से काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपित को अदालत में पेश किया गया है,जंहा से उसे न्यायिक हिरासत में सिरसा जेल भेजा गया है।