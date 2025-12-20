सिरसा में चलती बस में कंडक्टर-ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा, दोनों सस्पेंड, खेतों में उतारी बस; दोनों सस्पेंड

जागरण संवाददाता, सिरसा। सिरसा से राजस्थान के पोखरण जाने वाली हरियाणा रोडवेज के चालक व परिचालक के बीच स्टापेज पर बस न रोकने को लेकर कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि चालक ने बस दड़बा कलां के खेतों में उतार दी। हालांकि चालक परिचालक ने चौपटा बस स्टैंड पर ही सभी यात्रियों को उतार बस खाली कर दी थी।

रोड से बस उतरने के बाद बस को काफी नुकसान पहुंचा है और खाल भी टूट गया। वहीं पर दोनों बस छोड़कर खुद बस स्टैंड पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी। महाप्रबंधक ने दोनों को निलंबित कर दिया।

सिरसा डिपो की रोडवेज बस वीरवार शाम को राजस्थान के पोखरण से सिरसा आ रही थी। इसी दौरान रोडवेज बस के परिचालक सुरेंद्र कुमार व चालक अशोक कुमार के बीच यात्रियों को उतारने और बस रोकने पर विवाद शुरू हो गया। इससे पहले बीकानेर के अर्जुनसर शहर में भी झगड़ा हुआ था।

परिचालक बार-बार सीटी बजाता रहा, लेकिन चालक ने स्टापेज से कुछ दूरी आगे जाकर बस रोकी। दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद दोनों बस लेकर सिरसा के चौपटा में बस स्टैंड पर आ गए। यहां सवारियों को लेकर फिर से झगड़ा हो गया। रोडवेज बस के परिचालक सुरेंद्र व चालक अशोक कुमार के बीच झगड़ा होते देख यात्रियों ने भी समझाने का प्रयास किया। चौपटा में अधिकारियों ने भी समझाने का प्रयास किया, मगर नहीं सुनी।