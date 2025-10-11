सिरसा में एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोपी ASI को कोर्ट में किया पेश, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया 

जागरण संवाददाता, सिरसा। आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट में जल्दी चालान पेश करने के नाम पर रिश्वत लेते पकड़े गए रानियां थाना में तैनात एएसआई अनिल कुमार को एसीबी सिरसा की टीम ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने रिश्वतखोर एएसआई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।

बता दें कि एसीबी सिरसा की टीम ने ढूढियांवाली गांव निवासी भूपेंद्र की शिकायत के आधार पर रानियां थाना में तैनात एएसआई अनिल कुमार को 26 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।

सीआईए ने गत 19 जुलाई को जीवननगर-नाईवाला रोड पर नाकाबंदी के दौरान शिकायतकर्ता भूपेंद्र के भाई राधाकृष्ण उर्फ राधे तथा देवेंद्र उर्फ हीरा को एक फॉरच्यूनर गाड़ी से दो रिवॉल्वर, 18 जिंदा कारतूस व 3.82 लाख रुपये नकद जब्त किए थे। इस संबंध में आरोपितों के खिलाफ रानियां थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच आरोपित एएसआई को सौंपी थी। आरोपित उक्त मामले में शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग कर रहा था। जिसकी सूचना एसीबी ने आरोपित पुलिसकर्मी को रंगे हाथ पकड़ लिया।