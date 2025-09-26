Language
    सिरसा में आधा किलो हेरोइन सहित बाइक सवार युवक गिरफ्तार, पंजाब से लाया था खरीदकर

    By Subhash Agnihotri Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:15 PM (IST)

    सिरसा में एंटी नारकोटिक सेल ने एक बाइक सवार जसप्रीत सिंह को 588 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि उसने यह हेरोइन पंजाब के लुधियाना से खरीदी थी। पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे पकड़ा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

    जागरण संवाददाता सिरसा। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने बाइक सवार एक युवक के कब्जे से 588 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपित युवक ने उक्त हेरोइन पंजाब के सप्लायर से खरीद करना बताया है।

    पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के अनुसार एंटी नारकोटिक सेल की एक टीम एएसआइ विनोद कुमार के नेतृत्व में बरनाला रोड स्थित न्यू हाउसिंग बाेर्ड चौक पर मौजूद थे।

    तभी टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि रानियां के वार्ड नंबर आठ हाल प्रेम नगर की गली नंबर छह निवासी जसप्रीत सिंह उर्फ तोती हेरोइन की तस्करी करता है और वह अपने बाइक पर हेरोइन तस्करी के लिए जाएगा।

    सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रेमनगर की गली नंबर छह के पास नाकाबंदी की। इस दौरान गली से बाइक पर सवार एक युवक अपने गले में काले रंग का बैग लटकाए हुए आता दिखाई दिया। पुलिस टीम को देख युवक ने बाइक को मोड़ने का प्रयास किया।

    पुलिस टीम ने उसे बाइक सहित रोककर पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम जसप्रीत सिंह उर्फ तोती बताया। राजपत्रित अधिकारी के समक्ष आरोपित जसप्रीत के बैग की तलाशी के दौरान पुलिस को बैग के अंदर पारदर्शी मोमी लिफाफे में 588 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

    पुलिस ने मौका पर बाइक व हेरोइन को जब्त करते हुए आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उक्त हेरोइन वह पंजाब के लुधियाना क्षेत्र निवासी एक युवक से खरीद कर लाया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की है।