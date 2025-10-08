Language
    हरियाणा के सिरसा में बरूवाली नहर टूटी, चौपटा क्षेत्र में बने बाढ़ जैसे हालात; 200 एकड़ जमीन हुई जलमग्न

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:36 PM (IST)

    बुधवार को नाथूसरी चौपटा के पास बरूवाली नहर टूटने से माखोसरानी गांव में लगभग 200 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। सिंचाई विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नहराना हेड से नहर को बंद करवाया और मरम्मत कार्य शुरू किया। तीन दिन पहले शेरांवाली नहर भी टूटी थी जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ था।

    चौपटा क्षेत्र में बरूवाली नहर टूटी, 200 एकड़ में जलभराव

    संवाद सहयोगी, नाथूसरी चौपटा। क्षेत्र के गांव माखोसरानी के समीप बरूवाली नहर बुधवार सुबह टूट गई। नहर टूटने से करीब 200 एकड़ भूमि में जलभराव हो गया।

    नहर टूटने की सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद नहर को नहराना हेड से बंद करवाया गया। गौरतलब है कि तीन दिन पहले शेरांवाली नहर भी उमेदपुरा व मेहनाखेड़ा के समीप टूट गई थी। इससे सौ एकड़ भूमि में जलभराव हो गया था।

    गांव माखोसरानी के समीप बरूवाली नहर में गांव निवासी बंसीलाल श्योराण के खेत की तरफ बुधवार सुबह करीबन 9 बजे दरार आ गई। इससे नहर में 80 फीट कटाव हो गया। जिससे पानी तेजी से खेतों की तरफ बहने लगा।

    किसानों ने नहर टूटने की सूचना सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी। इसके बाद नहर को नहराना हेड से बंद करवाया गया। इसके बाद नहर को जेसीबी व मजदूरों की सहायता से ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया है।