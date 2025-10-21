सिरसा में नाबालिग अपहरण मामले में आरोपी गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

जागरण संवाददाता, सिरसा। थाना डिंग पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित हरविन्द्र सिंह निवासी भावदीन जिला सिरसा को गिरफ्तार किया है।

यह कार्रवाई पीड़िता की माता की शिकायत पर की गई। गत 12 अक्टूबर को पीड़िता की माता ने डिंग थाना में अपनी 16 वर्षीय बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार 11 अक्टूबर दोपहर को नाबालिग लड़की घर से गायब हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि हरविन्द्र सिंह लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया है ।