सिरसा में नाबालिग अपहरण मामले में आरोपी गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
सिरसा के डिंग थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में हरविन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया। पीड़िता की माँ ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी लड़की को ले जाता दिखा। नाबालिग को बरामद कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, सिरसा। थाना डिंग पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित हरविन्द्र सिंह निवासी भावदीन जिला सिरसा को गिरफ्तार किया है।
यह कार्रवाई पीड़िता की माता की शिकायत पर की गई। गत 12 अक्टूबर को पीड़िता की माता ने डिंग थाना में अपनी 16 वर्षीय बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार 11 अक्टूबर दोपहर को नाबालिग लड़की घर से गायब हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि हरविन्द्र सिंह लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया है ।
पुलिस ने जांच शुरू करते हुए 17 अक्टूबर को नाबालिगा को बरामद किया। पीड़िता की काउंसलिंग और मेडिको-लीगल जांच के बाद पोक्सो एक्ट जोड़ा गया।18 अक्टूबर को हरविन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। आरोपित को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
