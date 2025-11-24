हरियाणा में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 7 लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को गुजरात से दबोचा

जागरण संवाददाता, सिरसा। साइबर थाना की पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शेयर मार्केट में रुपये लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर फतेहाबाद निवासी विकास कुमार को 7 लाख 40 हजार रुपये का चूना लगाने के मामले में एक आरोपित को गुजरात से काबू किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने बताया कि पीड़ित ने बीते वर्ष दिसंबर माह में पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 अक्टूबर 2024 को अज्ञात मोबाइल नंबर से उसके पास मैसेज प्राप्त हुआ कि आप आनलाइन ट्रेडिंग कर 200 प्रतिशत का मोटा मुनाफे का लाभ कमा सकते हो। लाभ प्राप्त होने पर हम आपसे 20 प्रतिशत की राशि लेकर बाकी राशि आपको दे देंगे।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर फ्राड करने वाले शातिर अपराधियों ने पीड़ित को अपने जाल में फंसा कर उसे पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया। पीड़ित ने साइबर अपराधियों के झांसे में आकर आनलाइन ट्रेडिंग में रुपये लगाने की हामी भर दी । पीड़ित ने बताया कि कुछ समय बाद उसके बाद उसके वॉट्सऐप नंबर को ग्रुप में जोड़ लिया गया। इस ग्रुप में लोगों के ट्रेडिंग के प्राफिट स्क्रीनशॉट डाले जा रहे थे।

पीड़ित ने बताया कि वॉट्सऐप में डाले जा रहे स्क्रीन शाट को देखता रहा और लालच में आकर लिंक पर क्लिक किया तो एक एप डाउनलोड हो गया जिस पर उसने अपनी डिटेल से संबंधी डिटेल भर कर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। नेट बैंकिंग के जरिए 2 लाख 90 हजार रुपये लगाकर शेयर मार्केट में ट्रैंडिंग करना शुरू कर दिया।

बदले में पीड़ित के वॉट्सऐप ग्रुप में मोटा मुनाफे के प्राफिट स्क्रीनशॉट डाल कर उसके अकाउंट में प्राफिट रकम का लाभ दिखाई देने लगा। इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति ने साइबर अपराधियों के झांसे में आकर 7 लाख 40 हजार रुपए का इंवेस्टमेंट कर दिया। पीड़ित ने रुपये निकालने के लिए रिक्वेसट डाली तो उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई।