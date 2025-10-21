सिरसा में शराब के नशे में महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी का मामला, आरोपी युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिरसा। नशे की हालत में महिला पुलिस कर्मी से अभद्र व्यवहार करने वाले युवक को पुलिस ने किया है। पकड़े गए युवक की पहचान कर्ण सिंह निवासी नेजोडेलाकलां के रूप में हुई है। आरोपित को न्यायालय में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।

सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि महिला थाना में तैनात महिला प्रधान सिपाही हरदीप कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 19 अक्टूबर को उन्हें सूचना मिली कि एक युवक भगत सिंह स्टेडियम के सामने शराब पीकर हंगामा कर रहा है। जब वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची तो वहां एक गाड़ी खड़ी थी।