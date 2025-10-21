सिरसा में शराब के नशे में महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी का मामला, आरोपी युवक गिरफ्तार
सिरसा में एक युवक, कर्ण सिंह को महिला पुलिसकर्मी से नशे की हालत में बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला सिपाही हरदीप कौर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे भगत सिंह स्टेडियम के पास से पकड़ा। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सिरसा। नशे की हालत में महिला पुलिस कर्मी से अभद्र व्यवहार करने वाले युवक को पुलिस ने किया है। पकड़े गए युवक की पहचान कर्ण सिंह निवासी नेजोडेलाकलां के रूप में हुई है। आरोपित को न्यायालय में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।
सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि महिला थाना में तैनात महिला प्रधान सिपाही हरदीप कौर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 19 अक्टूबर को उन्हें सूचना मिली कि एक युवक भगत सिंह स्टेडियम के सामने शराब पीकर हंगामा कर रहा है। जब वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची तो वहां एक गाड़ी खड़ी थी।
मौके पर मौजूद युवक ने पूछताछ में अपना नाम कर्ण सिंह निवासी नेजाडेलाकलां, जिला सिरसा बताया। उसने शराब के नशे में न केवल महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की। घटना की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपित को मौके से काबू कर लिया। आरोपित के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया गया। जांच अधिकारी एसआईसत्यवीर सिंह ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।