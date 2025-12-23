डबवाली अग्निकांड की बरसी पर 906 लोगों ने किया रक्तदान, भीषण त्रासदी में जलकर 442 लोगों ने गंवाई थी जान
डबवाली अग्निकांड की 30वीं बरसी पर डबवाली में तीन स्थानों पर रक्तदान शिविर लगे, जिनमें 906 लोगों ने रक्तदान किया। बठिंडा और सिरसा समेत नौ ब्लड बैंकों क ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, डबवाली। मंगलवार को डबवाली अग्निकांड की 30वीं बरसी पर डबवाली में तीन स्थानों पर रक्तदान शिविर लगे। शिविरों में 906 लोगों ने रक्तदान किया। बठिंडा के सात, सिरसा के दो ब्लड बैंकों समेत नौ ब्लड बैंकों की टीम ने तीनों जगहों पर रक्त एकत्रित किया।
डबवाली के उपमंडल नागरिक अस्पताल में संस्था अपने ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। विधायक अदित्य देवीलाल, मार्केट कमेटी डबवाली के वाइस चेयरमैन अमीलाल पारीक, डॉ. हरसिमरन सिंह समेत 627 लोगों ने रक्तदान किया। छह ब्लड बैंकों ने रक्त एकत्रित किया।
इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रेणु शर्मा, मार्केट कमेटी चेयरमैन सतीश जग्गा, डबवाली नगरपरिषद चेयरमैन टेकचंद छाबड़ा, वाइस चेयरमैन अमनदीप बांसल, संदीप गर्ग मौजूद थे। डबवाली की अग्रवाल धर्मशाला में युवा रक्तदान सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ इनेलो नेता एवं पेट्रो डीलर संदप चौधरी ने रक्तदान करके किया। शिविर में 125 लोगों ने रक्तदान किया। दो ब्लड बैंकों ने रक्त एकत्रित किया। जबकि चौटाला रोड पर बिल्ड जिम में रक्तदान शिविर लगा। जिसमें 154 यूनिट रक्तदान हुआ। एक ब्लड ने रक्त प्राप्त किया।
कहां कितने यूनिट रक्तदान
अग्रवाल धर्मशाला में-
एम्स बठिंडा------------50
गुप्ता ब्लड बैंक बठिंडा------75
कुल----------------125
बिल्ड जिम में-
गुरु गोबिंद चैरिटेबल बठिंडा---154
सरकारी अस्पताल डबवाली में-
आदेश मेडिकल कालेज बठिंडा--50
इंद्राणी ब्लड बैंक बठिंडा------110
सरकरी ब्लड बैंक डबवाली-----86
सरकारी ब्लड बैंक सिरसा------30
गुरुनानक चैरिटेबल बठिंडा-----176
सिविल अस्पताल बठिंडा------175
कुल-----------------627
