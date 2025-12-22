Language
    सिरसा में टेलीग्राम टास्क के नाम पर 9 लाख की ठगी, उदयपुर से दो आरोपी गिरफ्तार

    By Subhash Agnihotri Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:06 PM (IST)

    साइबर थाना पुलिस ने टेलीग्राम एप के जरिए टास्क पूरा कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर सिरसा निवासी एक महिला से 9.18 लाख रुपये की साइबर ठगी करने के मा ...और पढ़ें

    टेलीग्राम टास्क के नाम पर 9.18 लाख की साइबर ठगी, उदयपुर से दो आरोपित गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। साइबर थाना पुलिस ने टेलीग्राम एप के जरिए टास्क पूरा कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर सिरसा निवासी एक महिला से 9 लाख 18 हजार 100 रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में दो युवकों को राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

    साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आठ दिसंबर 2025 को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से उसके पास काल आई। काल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि टेलीग्राम एप से जुड़कर घर बैठे लाखों रुपये कमाए जा सकते हैं।

    इसके लिए कंपनी द्वारा बताए गए टास्क पूरे करने होंगे, जिसके बदले खाते में रुपए जमा हो जाएंगे। कुछ समय बाद महिला के मोबाइल पर एक टेलीग्राम लिंक आया। लिंक पर क्लिक करने पर टास्क पूरा कर मोटा मुनाफा कमाने का विज्ञापन दिखाई दिया।

    लालच में आकर महिला ने 9 लाख 18 हजार 100 रुपये का निवेश कर दिया। जब उसने रुपए निकालने के लिए वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक किया तो टेलीग्राम एप बंद हो गया और तब उसे साइबर ठगी का एहसास हुआ। शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सिरसा में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई।

    जांच के दौरान साइबर थाना पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए इस मामले में संलिप्त दो आरोपितों उदयपुर के मालवी अधीन खैमपुर गांव निवासी सागर और राजसमंद के आमटे गांव स्थित सरदारगढ़ रोड निवासी विनोद को उदयपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया।

    पुलिस ने बताया कि आरोपितों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ के आधार पर आरोपितों की निशानदेही पर 5 हजार रुपये नकद, 16 मोबाइल फोन, 2 लैपटाप और 16 डेबिट कार्ड बरामद किए गए। इसके बाद दोनों आरोपितों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।