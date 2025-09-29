Rohtak News: करंट लगने से युवक की मौत मामले में एसडीओ, जेई सहित तीन के खिलाफ केस दर्ज

रोहतक के हसनगढ़ में 11 हजार वोल्टेज की तार से निलौठी गांव के 19 वर्षीय सागर की मौत हो गई। परिजनों ने सांपला थाने में बिजली निगम के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद तारों को ठीक नहीं किया गया। पुलिस ने जेई और एसडीओ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक्सईएन ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव हसनगढ़ के खेतों से गुजर रही 11 हजार वोल्टेज बिजली की तार के संपर्क में आने से गांव निलौठी के 19 वर्षीय सागर की मौत मामले में स्वजन रविवार को सांपला थाना में पहुंच गए। स्वजन ने बिजली निगम के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। स्वजन का आरोप है कि बिजली निगम के अधिकारियों के शिकायत देने के बाद भी बिजली के सााथ ठीक नहीं किए। इस कारण तार के संपर्क में आने से उनके बेटे की मौत हुई।

स्वजन का कहना है कि अगर जल्द ही पुलिस ने बिजली निगम के अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वो आंदोलन की नीति अपनाएंगे। सांपला थाना पुलिस ने सागर के पिता के बयान बिजली निगम के दो जेई और एसडीओ के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में एक्सईएन ने भी लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर मामले की जांच करने और कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन दिया।

गांव निलौठी निवासी वीरेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनकी जमीन हसनगढ़ गांव में है। उनकी जमीन के ऊपर से 11 हजार वाेल्टेज की बिजली लाइन हसनगढ़ फीडर की गुजर रही है। वह पिछले छह महीने से लगातार धर्मपाल जेई को लिखित व मौखिक रूप से शिकायत दे चुका है कि उनके खेत में बिजली के तार पांच फुटेज नीचे से गुजर रहे है। इस कारण उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है।

वीरेंद्र का कहना है कि शनिवार को वह अपने सागर के साथ खेत में पानी दे रहा है। दोपहर बाद वह अपने घर पर चाय पीने के लिए चला गया था। जबकि उसका बेटा सागर खेत में पानी संभाल रहा था।