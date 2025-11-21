रोहतक: रास्ते में घायल मिले युवक की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लगाया अपहरण कर बेरहमी से मारपीट का आरोप
सांपला में 19 नवंबर को लापता हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने तीन युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजय नामक युवक 19 नवंबर की शाम से लापता था और दत्तौड़ रोड के पास गंभीर हालत में मिला था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
संवाद सहयोगी, सांपला। कस्बे में 19 नवंबर की शाम लापता हुए युवक के गंभीर रूप से घायल मिलने और बाद में इलाज के दौरान मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया है।
वार्ड नंबर-11 सांपला निवासी राजवंती ने चौकी इंचार्ज को दी शिकायत में बताया कि उसका 28 वर्षीय बेटा अजय मेहनत-मजदूरी करता था। 19 नवंबर की शाम करीब 6 बजे वह बाजार सामान लेने गया था, लेकिन रात तक घर नहीं लौटा।
तलाश करने पर अजय के साथी नितिन ने बताया कि अजय को राहुल, रोहित उर्फ चोटी और जाहिद जबरदस्ती उठा ले गए थे और उसे जान से मारने की नीयत से गंभीर चोटें पहुंचाईं। शिकायत के अनुसार, अजय को दत्तौड़ रोड के पास सड़क के नजदीक गंभीर हालत में फेंक दिया गया, जहां से राह चलते लोगों ने उसे पीजीआइ रोहतक पहुंचाया।
डाक्टरों ने अजय की हालत बेहद गंभीर बताते हुए बयान देने योग्य नहीं माना। 20 नवंबर को अजय की मां राजवंती ने पुलिस को लिखित आवेदन दिया। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था।
इलाज के दौरान अजय की मौत होने पर पुलिस ने अब इसे हत्या का मामला मानकर कार्रवाई तेज कर दी है। थाना सांपला पुलिस ने मामला दर्ज कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।