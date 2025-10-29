रोहतक के एकता कॉलोनी में महिला ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, रोहतक। जिले के एकता कॉलोनी क्षेत्र में एक महिला ने देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही शिवाजी कालोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। मृतका की पहचान 55 वर्षीय सरोज देवी निवासी एकता कालोनी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, सरोज देवी ने देर रात घर की सीढ़ियों की ग्रिल पर दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी सुबह मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

प्रारंभिक जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और न ही किसी पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। मृतका के पति नाथू सिंह पीडब्ल्यूडी विभाग में सड़कों के ठेकेदार हैं। बताया गया कि घटना के समय घर में सभी परिजन मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आत्महत्या की प्रक्रिया को नहीं देखा। सरोज देवी के चार बच्चे हैं, जिनमें एक बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटा और एक बेटी की शादी अभी अविवाहित है।