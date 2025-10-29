रोहतक के एकता कॉलोनी में महिला ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी
रोहतक की एकता कॉलोनी में 55 वर्षीय सरोज देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिवाजी कॉलोनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। मृतका के पति पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार हैं। परिवार में किसी तरह के विवाद की जानकारी नहीं है, इसलिए आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। जिले के एकता कॉलोनी क्षेत्र में एक महिला ने देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही शिवाजी कालोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। मृतका की पहचान 55 वर्षीय सरोज देवी निवासी एकता कालोनी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, सरोज देवी ने देर रात घर की सीढ़ियों की ग्रिल पर दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी सुबह मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
प्रारंभिक जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और न ही किसी पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। मृतका के पति नाथू सिंह पीडब्ल्यूडी विभाग में सड़कों के ठेकेदार हैं। बताया गया कि घटना के समय घर में सभी परिजन मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आत्महत्या की प्रक्रिया को नहीं देखा। सरोज देवी के चार बच्चे हैं, जिनमें एक बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटा और एक बेटी की शादी अभी अविवाहित है।
पड़ोसियों का कहना है कि परिवार में कभी झगड़ा या मनमुटाव नहीं देखा गया, इसलिए आत्महत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। शिवाजी कालोनी थाना पुलिस जांच अधिकारी एएसआइ मंजू ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआईएमएस भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है।
