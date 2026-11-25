जागरण संवाददाता, रोहतक। आठ वर्षीय बच्ची को जैन स्थानक में देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर उसके सगे मामा दीपक मित्तल ने डीसी को शिकायत भेजी है। उन्होंने प्रशासन से बच्ची के बाल अधिकारों, शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।

शिकायत के अनुसार बच्ची को 25 नवंबर को रेलवे रोड स्थित जैन स्थानक में भेजे जाने की जानकारी मिली है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बहन का मार्च 2026 में टीबी के कारण निधन हो गया था। बहन के तीन बच्चे हैं। इनमें 13 वर्षीय बेटी, आठ वर्षीय बेटी और छह वर्षीय बेटा शामिल हैं।

मामा का दावा है कि बच्ची के पिता और दादी उसे साध्वियों के साथ भेजने का निर्णय ले चुके हैं। दीपक ने अपनी शिकायत में कहा कि वह किसी धर्म या धार्मिक परंपरा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आठ साल की उम्र में बच्ची अपने जीवन के दीर्घकालिक परिणामों को समझने में सक्षम नहीं है।