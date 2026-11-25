जागरण संवाददाता, रोहतक। आइएमटी थाना क्षेत्र में दो कार आपस में टकरा गई। इस हादसे में एक कार चालक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय विकास के रूप में हुई है। दरअसल, गांव कंसरेंटी निवासी अंकित ने पुलिस को शिकायत दी है।

इसमें उन्होंने बताया कि वह एसी फ्रिज का काम करते हैं। 20 नवंबर को उनका दोस्त जतिन का फोन आया और कहा कि उनका और विकास का कंसाला गांव के पास एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद विकास और जतिन को पीजीआइएमएस में भर्ती कराया गया। जहां विकास की इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने कहा कि आरोपित कार चालक की वजह से विकास की जान गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।