Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक में हर्ष फायरिंग में मामले में दो गिरफ्तार, दूल्हे के पिता को लगी थी गोली

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:12 PM (IST)

    रोहतक के बल्लम गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे के पिता राकेश को गोली लग गई। फतेहाबाद के सुकमनपुर निवासी राकेश पीजीआई में भर्ती हैं। पुलिस ने सुकमनपुर के रमेश और अंकित के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो बारात में फायरिंग कर रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    हर्ष फायरिंग में दूल्हे के पिता को लगी गोली।

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव बल्लम में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे के पिता पेट में गोली लगने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एएसआइ संजीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें सूचना मिली कि फतेहाबाद के गांव सुकमनपुर निवासी राकेश गोली लगने की वजह से पीजीआई के ट्रामा सेंटर में उपचाराधीन है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव सुकमनपुर का नवीन बरात लेकर गांव बल्लम में आया हुआ था। बारात में आए हुए व्यक्तियों की ओर से अपने पास लिए हुए हथियारों से फायरिंग की जा रही थी। सुकमनपुर निवासी रमेश व अंकित द्वारा अपने हाथों में लिए हुए हथियारों से फायरिंग के दौरान राकेश के पेट में गोली लगी हुई है।