रोहतक में हर्ष फायरिंग में मामले में दो गिरफ्तार, दूल्हे के पिता को लगी थी गोली
रोहतक के बल्लम गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे के पिता राकेश को गोली लग गई। फतेहाबाद के सुकमनपुर निवासी राकेश पीजीआई में भर्ती हैं। पुलिस ने सुकमनपुर के रमेश और अंकित के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो बारात में फायरिंग कर रहे थे।
जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव बल्लम में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे के पिता पेट में गोली लगने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एएसआइ संजीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें सूचना मिली कि फतेहाबाद के गांव सुकमनपुर निवासी राकेश गोली लगने की वजह से पीजीआई के ट्रामा सेंटर में उपचाराधीन है।
गांव सुकमनपुर का नवीन बरात लेकर गांव बल्लम में आया हुआ था। बारात में आए हुए व्यक्तियों की ओर से अपने पास लिए हुए हथियारों से फायरिंग की जा रही थी। सुकमनपुर निवासी रमेश व अंकित द्वारा अपने हाथों में लिए हुए हथियारों से फायरिंग के दौरान राकेश के पेट में गोली लगी हुई है।
