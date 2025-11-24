रोहतक में हर्ष फायरिंग में मामले में दो गिरफ्तार, दूल्हे के पिता को लगी थी गोली

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव बल्लम में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे के पिता पेट में गोली लगने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एएसआइ संजीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें सूचना मिली कि फतेहाबाद के गांव सुकमनपुर निवासी राकेश गोली लगने की वजह से पीजीआई के ट्रामा सेंटर में उपचाराधीन है।