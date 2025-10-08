11 दिन पहले ट्रांसफर, एक दिन पहले FIR... IPS पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद सामने आया ये ट्विस्ट

जागरण संवाददाता, रोहतक। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित कोठी में सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर मंगलवार को आत्महत्या कर ली। वाई पूरन कुमार हरियाणा पुलिस में 2001 बैच के आईपीएस अफसर थे।

29 सितंबर को ही उनकी पोस्टिंग रोहतक रेंज आईजी से रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (पीटीसी) में आईजी के तौर पर हुई थी।

सूत्रों की मानें तो आईजी पूरन कुमार के खिलाफ अर्बन एस्टेट थाना में सोमवार को एक एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसे अब तक छिपाया भी जा रहा है, उसे ऑनलाइन भी नहीं किया गया है।

हालांकि, इस संबंध में अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर भी पूर्व आईजी काफी परेशान थे। चूंकि एक आईजी रैंक के अधिकारी पर अचानक एफआईआर करना कोई आसान काम नहीं रहा है।