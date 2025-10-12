Language
    त्योहारों के सीजन में ट्रेने फुल, टिकटों के लिए मारामारी; यात्रियों की बढ़ी टेंशन

    By Neha Kumari Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा से पहले ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। रोहतक स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट तेज़ी से बढ़ रही है। ऑनलाइन बुकिंग खुलते ही सीटें फुल हो जाती हैं, जिससे यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति बनी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, और जम्मू जाने वाली ट्रेनों में। त्योहार के कारण वेटिंग ज़्यादा है।

    टिकिट सेंटर पर खड़ा यात्री

    जागरण संवाददाता, रोहतक। दीपावली और छठ पूजा से पहले यात्रियों की भीड़ ट्रेनों में बढ़ने लगी है। ट्रेनों में टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। रोहतक स्टेशन से होकर गुजरने वाली ज्यादातर ट्रेनों में टिकटों की वेटिंग तेजी से बढ़ रही है। ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग खुलते ही कुछ मिनटों में सीटें फुल हो जाती हैं, जिससे यात्रियों की चिंता बढ़ गई है।

    अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली से होकर गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनों में भी यही हाल है। रोहतक स्टेशन से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम और जम्मू जैसे राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को अब टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। त्योहारों से पहले स्टेशन पर टिकट खिड़की पर लंबी लाइनें लगती थीं, लेकिन अब ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ने तस्वीर बदल दी है।

    यात्री घर बैठे मोबाइल या लैपटाप से टिकट बुक कर लेते हैं, मगर राहत की बजाय मुश्किलें बढ़ी हैं। आइआरसीटीसी के पोर्टल पर टिकट खुलते ही कुछ सेकंडों में वेटिंग दिखने लगती है। इस वजह से अब स्टेशन पर भीड़ कम जरूर है, लेकिन टिकट पाने की संभावना पहले से भी कम हो गई है। टिकट खिड़की पर पहुंचे रोहतक निवासी राहुल ने बताया कि सितंबर के बाद से स्लीपर कोटे का टिकट लगातार वेटिंग में है।

    रोहतक से लखनऊ की ओर जाने वाली अवध आसाम एक्सप्रेस में स्लीपर कोटे की वेटिंग 11 सीटों से ऊपर पहुंच गई है, जबकि एसी कोटे की वेटिंग 50 से 100 के बीच चल रही है। वहीं गोरखधाम एक्सप्रेस की तीनों क्लासों में कुल वेटिंग 150 से अधिक है। इसके अलावा छह से अधिक ट्रेनों में स्लीपर क्लास की वेटिंग 5 से 55 के बीच पहुंच चुकी है। त्योहार नजदीक आते-आते यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है


    रोहतक से जम्मू की ओर जाने वाली हिमसागर एक्सप्रेस में सितंबर के मध्य से लगातार वेटिंग चल रही है। सोमवार, वीरवार और शुक्रवार को चलने वाली अंडमान एक्सप्रेस में भी सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं। वहीं जबलपुर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा साप्ताहिक ट्रेन में दिवाली तक हर सफर के लिए 38-38 सीटों की वेटिंग है।

    बलराम मीणा, स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि त्योहार के कारण वेटिंग ज्यादा चल रही है। लोग अपने घर जा रहे है, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेनों में ज्यादा वेटिंग चल रही है। 