रोहतक: रेलवे स्टेशन पर हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

जागरण संवाददाता, रोहतक। रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें राजस्थान के अनूपगढ़ निवासी एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने मृतक को पीजीआइ के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। जीआरपी इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने बताया कि जांच के दौरान मृतक की पहचान उसकी जेब में मिले आइडी कार्ड के आधार पर की गई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है।