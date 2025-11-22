Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतक: रेलवे स्टेशन पर हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

    By Neha Kumari Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:47 PM (IST)

    शनिवार दोपहर रोहतक रेलवे स्टेशन पर एक दुखद घटना में, राजस्थान के अनूपगढ़ के एक व्यक्ति की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान उसके पहचान पत्र से हुई, और परिवार को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहतक: रेलवे स्टेशन पर हादसा। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें राजस्थान के अनूपगढ़ निवासी एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने मृतक को पीजीआइ के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। जीआरपी इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने बताया कि जांच के दौरान मृतक की पहचान उसकी जेब में मिले आइडी कार्ड के आधार पर की गई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है।

    परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और प्रक्रिया पूरी होने पर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ।