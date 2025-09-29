रोहतक में दर्दनाक हादसा, दो बाइकों की भिंड़त में चार बहनों के इकलौते भाई की मौत; परिवार में पसरा मातम

रोहतक के पास इंद्रगढ़ और चांदी गांव के बीच सड़क हादसे में खरैंटी गांव के 25 वर्षीय रोहित की मौत हो गई। दो बाइकों की टक्कर में रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह चार बहनों का इकलौता भाई था और परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। उसकी मौत से परिवार में शोक की लहर है।

जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव इंद्रगढ़ और चांदी के बीच शनिवार शाम को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में गांव खरैंटी निवासी 25 वर्षीय रोहित की मौत हो गई। दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में घायल रोहित को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस हादसे में दूसरी बाइक सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक रोहित चार बहनों का इकलौता भाई था। परिवार में पहले ही पिता और एक अन्य भाई की मौत हो चुकी है, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी रोहित के कंधों पर आ गई थी।

रोहित की शादी हो चुकी थी और उसका दो माह का एक शिशु पुत्र है। वह पिछले कई महीनों से गांव खिड़वाली में एक खाद-बीज की दुकान पर नौकरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। रोज की तरह शनिवार को भी वह शाम के समय बाइक से गांव वापस लौट रहा था।