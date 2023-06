Rohtak: दो दोस्तों की कहासुनी में बीच में आया बेटा, पिता के दोस्त को बीएमडब्ल्यू चला कर कुचला डाला; केस दर्ज

Rohtak Crime News दो दोस्तों के बीच हुई कहासुनी में एक व्यक्ति का बेटा बीच में आ गया और उसने पिता के दोस्त से बदला लेने के लिए उसे अपनी बीएमडब्ल्यू गाड़ी से कुचल दिया। पीड़ित को गंभीर चोटें आई है और वह अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

दो दोस्तों की कहासुनी में बीच में आया बेटा, पिता के दोस्त को बीएमडब्ल्यू चला कर कुचला डाला

जागरण संवाददाता, रोहतक। दो दोस्तों के बीच हुई कहासुनी में एक व्यक्ति के बेटे को अपने पिता को चैलेंज करना काफी अखर गया। उसने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से अपने पिता के दोस्त को कुचल दिया। घायल को आधी रात को पीजीआई के ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया। अगले दिन सुबह स्वजन घायल को शहर के एक निजी अस्प्ताल में ले गए। घटना रोहतक-पानीपत हाईवे पर मकड़ौली टोल के पास हुई। पिता और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज मामले में रोहतक के सदर थाना की पुलिस ने शहर के सेक्टर-3 के संदीप की शिकायत पर नरेंद्र घनघस और उसके बेटे हर्ष के खिलाफ केस दर्ज किया है। अभी किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस को दिए बयान में संदीप ने बताया की मकड़ौली टोल से थोड़ा आगे उसके दोस्त राजीव नगर के रिकाश का प्रॉपर्टी डिलिंग का ऑफिस है। वहां पर मंगलवार की रात वो दोस्त रिकाश, सतबीर, बसंत और नरेंद्र घनघस शराब पार्टी कर रहे थे। बेटे ने दी जान से मारने की धमकी इस दौरान नरेंद्र ने उसे बेवजह गाली देनी शुरू कर दी। उसने उसे धमकाया तो उसने अपने बेटे हर्ष को फोन करके बुला लिया। हर्ष ने आते ही उसे जान से मारने की धमकी दी। फिर पिता पुत्र उसके साथ हाथापाई करने लगे तो वो मौके से जाने लगा। संदीप के अनुसार वो अपनी स्कूटी पर टोल के पास पहुंचा ही था कि इसी दौरान अपनी बीएमडब्लयू कार से उसके पीछे तेज रफ्तार से आया और उसे कुचल दिया। पीजीआई में भर्ती पीड़ित संदीप का कहना है कि उसके कार से कुचलने के बाद हर्ष वापस रिकाश के ऑफिस में चला गया। वहां जाकर उसने बताया कि वो संदीप का काम तममा करके आया है। इसके बाद नरेंद्र और हर्ष वहां से भाग गए। उसके दोस्त रिकाश, बसंत और सतबीर घटनास्थल पर पहुंचे और उसे पीजीआई लेकर पहुंचे।

