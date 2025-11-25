रोहतक में नहर की पटरी पर मिली मृतक महिला गर्भवती भी थी, माथे पर लगी मिली दो गोली

जागरण संवाददाता, राेहतक। मायना गांव के पास जेएलएन नहर की पटरी पर महिला का शव मिलने के मामले में पोस्टमार्टम में सामने आया कि महिला के माथे में दो गोली मारकर हत्या की गई है। इतना ही नहीं महिला गर्भवती भी बताई जा रहा है। डॉक्टरों ने विसरा समेत अन्य सैंपल लेकर रिपोर्ट के लिए लैब में भेज दिया है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह से ये पता चल पाएगा कि महिला कितने दिन व महीने की गर्भवती है। इधर, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को मृतका की पहचान का कोई सुराग नहीं मिला है।

शिवाजी कालोनी थाना पुलिस की टीमें महिला के शव का फोटो लेकर आसपास के लोगों को दिखाकर पहचान के प्रयास में लगी हुई है। मगर, मंगलवार देर शाम तक महिला की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस की टीमों ने सुनारियां चौक से लेकर गांव मायना तक दुकान से लेकर बैंक्वेट हालों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। ताकि पुलिस को कहीं से ये सुराग लग सके कि महिला किस वाहन में सवार होकर गई है या किसी गाड़ी व दुपहिया वाहन पर। पुलिस की टीमें मामले में हर एंगल पर जांच में लगी हुई है। पुलिस की टीमों ने अब तक करीब 120 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले हैं।

साइबर क्राइम की टीमों का भी लिया सहयोग शिवाजी कालोनी थाना पुलिस के अलावा सीआइए की टीमें भी मामले में हर एंगल पर जांच में लगी हुई है। सीआइए की टीमें साइबर टीम के सहयोग से मामले में हर एंगल पर जांच जुटाने में लगी हुई है। क्योंकि पुलिस का शक है कि महिला रोहतक नहीं बल्कि किसी दूसरे जिले की रहने वाली है। इतना ही नहीं दूसरे जिलों से लापता महिलाओं का भी रिकार्ड खंगाला जा रहा है। ताकि पुलिस को कहीं से मृतका की पहचान के बारे में कोई सुराग लग सके।