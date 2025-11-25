Language
    रोहतक में नहर की पटरी पर मिली मृतक महिला गर्भवती भी थी, माथे पर लगी मिली दो गोली

    By Manoj Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:55 PM (IST)

    रोहतक के मायना गांव के पास नहर किनारे मिली महिला के शव का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में पता चला कि महिला गर्भवती थी और उसके माथे पर दो गोलियां मारी गई थीं। पुलिस महिला की पहचान करने की कोशिश कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दूसरे जिलों से लापता महिलाओं की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

    नहर की पटरी पर मिली मृतक महिला गर्भवती भी थी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, राेहतक। मायना गांव के पास जेएलएन नहर की पटरी पर महिला का शव मिलने के मामले में पोस्टमार्टम में सामने आया कि महिला के माथे में दो गोली मारकर हत्या की गई है। इतना ही नहीं महिला गर्भवती भी बताई जा रहा है। डॉक्टरों ने विसरा समेत अन्य सैंपल लेकर रिपोर्ट के लिए लैब में भेज दिया है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह से ये पता चल पाएगा कि महिला कितने दिन व महीने की गर्भवती है। इधर, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को मृतका की पहचान का कोई सुराग नहीं मिला है।

    शिवाजी कालोनी थाना पुलिस की टीमें महिला के शव का फोटो लेकर आसपास के लोगों को दिखाकर पहचान के प्रयास में लगी हुई है। मगर, मंगलवार देर शाम तक महिला की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस की टीमों ने सुनारियां चौक से लेकर गांव मायना तक दुकान से लेकर बैंक्वेट हालों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। ताकि पुलिस को कहीं से ये सुराग लग सके कि महिला किस वाहन में सवार होकर गई है या किसी गाड़ी व दुपहिया वाहन पर। पुलिस की टीमें मामले में हर एंगल पर जांच में लगी हुई है। पुलिस की टीमों ने अब तक करीब 120 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले हैं।

    साइबर क्राइम की टीमों का भी लिया सहयोग

    शिवाजी कालोनी थाना पुलिस के अलावा सीआइए की टीमें भी मामले में हर एंगल पर जांच में लगी हुई है। सीआइए की टीमें साइबर टीम के सहयोग से मामले में हर एंगल पर जांच जुटाने में लगी हुई है। क्योंकि पुलिस का शक है कि महिला रोहतक नहीं बल्कि किसी दूसरे जिले की रहने वाली है। इतना ही नहीं दूसरे जिलों से लापता महिलाओं का भी रिकार्ड खंगाला जा रहा है। ताकि पुलिस को कहीं से मृतका की पहचान के बारे में कोई सुराग लग सके।

    दूसरे जिले की पुलिस और गांव के ग्रुपों में शेयर किए फोटो

    पुलिस की टीमों ने दूसरे जिलों से लापता महिलाओं की डिटेल जुटाने के साथ ही संबंधित थाना पुलिस के पास मृत महिला की फाेटो भी शेयर की है, ताकि मृतका की पहचान हो सके। इतना ही नहीं पुलिस आनलाइन साइट पर भी लापता महिलाओं की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। ताकि मृतका के बारे में कोई न कोई सुराग लग सके।