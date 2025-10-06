Language
    'मुख्यमंत्री मस्त और प्रदेश त्रस्त...', पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नायब सरकार पर बोला हमला

    By Rattan Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:42 PM (IST)

    जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने रोहतक में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अजय चौटाला ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। कई लोगों ने बैठक में जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की।

    मुख्यमंत्री मस्त हैं और प्रदेश त्रस्त है, खराब हालात जगजाहिर: दुष्यंत चौटाला। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रोहतक। जननायक जनता पार्टी ने संगठन मजबूती पर फोकस करते हुए जनसंपर्क अभियान की प्रक्रिया में तेजी लाई है। रविवार को जनसंपर्क अभियान के तहत जजपा ने जिले में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जजपा प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा ने जिले के जजपा पदाधिकारियों से चर्चा करके फीडबैक लिया और रोहतक जिले में संगठन को और अधिक मजबूत करने को कहा।

    जिला प्रभारी हरज्ञान मोखरा व जिलाध्यक्ष रोहतक डॉ. संदीप हुड्डा ने स्वागत किया। जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और कानून व्यवस्था का दिवालिया निकला हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्योगपतियों से रोज फिरौती मांगी जा रही है, जबकि सीएम उड़न खटौले में मौज ले रहे हैं।

    अजय चौटाला ने यह भी कहा कि रोहतक के लोग भी मानते हैं कि हुड्डा ने ही उन्हें सत्ता से दूर किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जजपा के स्थापना दिवस के बाद प्रदेशभर में हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने पर जजपा पूरा फोकस करेगी। साथ ही इनसो भी छात्राओं को अपने संगठन से जोड़ने पर जोर देगी।

    जजपा की बैठक में अनेक लोगों ने पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। इस दौरान अजय इंदौरा, सत्यवान संगरोहा, डॉ. सागर शर्मा, मीणा कसरैंटी, स्वीटी खत्री, दीपक मुदगिल, जगदीश खासा, संजीत बहु अकबरपुर, तरुण बामनिया, मनोज मोर, सतीश फौजी, नवीन देशवाल, रणधीर खास ने विभिन्न पार्टियां छोड़कर जननायक जनता पार्टी में आस्था जताई।