रोहतक में दो दिन पहले फैक्ट्री में काम करने आए युवक का नग्न अवस्था में मिला शव, पूरे इलाके में सनसनी
सांपला के कुलताना रोड पर एक 26 वर्षीय युवक का नग्न शव खेतों में मिला, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान रजनीश के रूप में हुई है, जो दो दिन पहले ही फैक्ट्री में काम पर लौटा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, सांपला। कुलताना रोड पर इंडस्ट्रीज इलाके में 26 वर्षीय युवक का शव नग्न अवस्था में कंपनी से कुछ ही दूरी पर खेतों में खून से लथपथ में मिला। पुलिस को प्राथमिक जांच में हत्या की आशंका है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एफएसएल प्रभारी डॉ. सरोज दहिया मलिक और सांपला थाना पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए है।
पुलिस को मौके से मृतक के पास में पड़े बैग के अंदर से कई दवाइयां व मृतक की चप्पल पड़ी हुई मिली है। पुलिस ने युवक ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआइ शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस ने स्वजन के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की टीमें हत्या की मामले में हर एंगल पर लगी हुई है। पुलिस की टीमें आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में लगी हुई है।
पुलिस के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद सांपला थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुलताना इंडस्ट्रीज के पास खेतों में एक युवक का शव खेतों में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम की मौके पर पहुंची । मृतक के कपड़ों में मिले आधार कार्ड के आधार पर मृतक की पहचान बदायूं अफजलपुर सदा मुंडिया खागी निवासी रजनीश के रूप में हुई है। मृतक के मुंह पर सूजन व शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले है।
मुंह व सिर समेत अन्य जगह से खून निकला हुआ था। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि रजनीश की हत्या की गई है। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक पहले भी साथ में लगती फैक्ट्री सनमाइका प्लाईवुड में अपने भाइयों के साथ काम करने के लिए आया था। इसके बाद वह होली के समय अपने भाइयों के साथ घर चला गया था। अब वो दो दिन पहले ही फैक्ट्री में काम पर आने लगा था। रजनीश वीरवार को दवाई लेने की बात कहकर फैक्ट्री से बाहर गया था।
युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआइ के शवगृह में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम में ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। जांच में जो सामने आएगा। उसी आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। - अरविंद कुमार, जांच अधिकारी सांपला थाना।
